Registran calor infernal de hasta 122 grados

Eventos cancelados, niños sin clases y cortes de energía agobian en EE.UU.

Varios incendios permanecen activos ante la ola de calor

Ola de calor impacta en Estados Unidos y ya provoca graves consecuencias. La ola de calor sin precedentes que azota el noroeste de EE.UU. y el suroeste de Canadá, causando temperaturas récord en ciudades como Seattle y Portland, Oregon, se movió tierra adentro el martes.

Esas temperaturas son extraordinarias en una región más conocida por la lluvia y donde en junio la temperatura promedio no llega a 25 Celsius, apunta The Associated Press. El calor obligó a cerrar escuelas y varios negocios el pasado lunes.

Temperaturas infernales por ola de calor en Estados Unidos

Incluso lugares como piscinas al aire libre y tiendas de helados donde la gente usualmente se refugia del calor, tuvieron que cerrar debido al alto riesgo por las intensas temperaturas registradas. Los sitios de vacunación para el COVID-19 tampoco abrieron.

Una compañía de electricidad en Spokane, Washington, advirtió que habrá más apagones intencionales en medio de la fuerte demanda de energía para los sistemas de aire acondicionado. La ola de calor que azota el oeste de Estados Unidos, registra temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados, según Efe.