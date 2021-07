Gustavo Roche: un agricultor hispano

Gustavo Roche, un hombre de 42 años que lleva ya 8 trabajando en la agricultura, cuenta que hace un par de años cuando plantaba pistachos en el Valle Central de California comenzó a sentirse mal y de inmediato pensó: “Esto no está bien”. Le avisó al encargado que pararía de trabajar y subió a su troca para refrescarse con el aire acondicionado. “Me fui a mi casa. No fue hasta que me bañé y empecé a tomar agua y suero con limón que se me quitó el malestar”, agregó.

Desde ese entonces está más atento al termómetro, y trata de hidratarse constantemente. “Los rancheros tienen la obligación de proveernos agua, pero yo llevo mis botellas con agua y suero; y uso sombrero y ropa de manga larga”, cuenta a La Opinión.