El gobernador de California declaró un estado de emergencia luego de que las temperaturas en todo el estado superaran los 100 grados Fahrenheit

La proclamación de emergencia citó el “peligro de calor extremo” que enfrenta el estado esta semana

Además, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias de calor excesivo para gran parte del suroeste, incluido Arizona, Nevada, Utah y Colorado

El gobernador de California Gavin Newsom firmó una proclamación de estado de emergencia después de que las temperaturas en todo el estado superaran los 100 grados Fahrenhei. El estado de emergencia suspendía ciertos requisitos de permisos, lo que permite que las plantas de energía aceleren sus operaciones si es necesario para satisfacer la demanda de electricidad.

La proclamación citó el “peligro de calor extremo” que enfrenta el estado esta semana. Se pidió a los residentes de California que conservaran voluntariamente la energía el viernes, ya que la ola de calor que está azotando el oeste de los EE. UU. tensó la red energética del estado y aumentó la posibilidad de cortes rotativos.

Estado de emergencia tras ola de calor en California

El Operador del Sistema Independiente de California, que administra la red de energía del estado, emitió una Alerta Flex desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche del viernes. Durante esas horas, se instó a las personas a ajustar sus termostatos a 78 grados (25,5 grados Celsius) o más y a evitar el uso de lavadoras, lavavajillas y otros electrodomésticos importantes. También se emitió una alerta el jueves por la noche.

Pacific Gas & Electric dijo que los cortes de energía rotativos eran posibles para unos 121,000 clientes del norte de California el jueves en la noche, sin embargo no fue necesario tomar ese paso porque el suministro de energía resultó ser adecuado, informó The Associated Press.