Peligrosa ola de calor pone en alerta a residentes de Georgia

Temperaturas muy cálidas combinadas con el incremento de la humedad conducirán al aumento de los índices entre los 100 y 105 grados este lunes en gran parte del centro y el norte de Georgia, por lo cual fue emitido un aviso de calor desde la 1 de la tarde hasta las ocho de la noche.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas superiores a lo normal persistirán durante al menos media semana, por lo que se recomienda “evitar sobreexposición a actividades externas y beber mucha agua para mantenerse hidratado”, dice el aviso.

[5:00 AM – Sept. 9th] Unseasonably hot conditions will continue today across much of north & central GA. A HEAT ADVISORY has been issued for parts of the area where heat index values will be around 105F this afternoon. Stay hydrated and avoid prolonged outdoor work! #gawx pic.twitter.com/GYN5e6EQKL

— NWS Atlanta (@NWSAtlanta) September 9, 2019