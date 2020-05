El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció que la cuarentena en casa del estado se extenderá hasta el 29 de mayo de 2020. Se esperan más detalles al respecto durante la conferencia de prensa de hoy viernes, según WKBN.

La Directora del Departamento de Salud de Ohio, Dra. Amy Acton, anunció en la orden del Director Stay Safe Ohio emitida el jueves por la noche, que la orden de permanencia en el hogar de Ohio se extenderá hasta mayo 29.

Ohio stay at home order extended till May 29: New order has work, shopping changes https://t.co/KaVpAKNmkk

— Enquirer (@Enquirer) May 1, 2020