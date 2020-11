Ohio tiene casi 12 millones de habitantes y juega un papel importante en las elecciones

Biden y Trump añoran hacerse con la victoria en Ohio

En las anteriores elecciones, Trump ganó a Hillary Clinton en Ohio con 8 puntos de ventaja

Al cierre de esta jornada de elecciones EEUU, Trump sumaba 53.5% de votos contra 45.1% de Biden, lo que se traduce en una victoria para el republicano en Ohio, lo que da al ganador 18 votos electorales.

Ohio es siempre un estado clave de EEUU cuando de elecciones se trata y si Biden y Trump quieren ser el próximo presidente de la nación, deben triunfar en Ohio.

El estado de Ohio tiene casi 12 millones de habitantes y cada cuatro años por las elecciones se vuelve un foco de atención debido a que es una pieza clave para cualquier candidato que quiera llegar a ser el presidente de EEUU.

La gente que vota en Ohio no se distingue por ser partidaria necesaria de uno de los dos partidos políticos, pues no se puede predecir un gane dado a que su población no tiene tradición por demócratas o republicanos, por lo que el término ‘swinging states’, estados cambiantes, le queda a la perfección.

La tradición de que Ohio determinará quien llega a la Casa Blanca, sucede desde la Segunda Guerra Mundial en las elecciones de 1944 cuando ganó el demócrata Franklin Delano Roosevelt.

Los indicadores dejan ver que quien ha ganado en Ohio, gana las elecciones de EEUU, salvo en una ocasión, en 1960, cuando Richard Nixon era el favorito y ganó Ohio, pero fue John Fitzerald Kennedy quien lo derrotó para llegar a la Casa Blanca.

Para los demócratas, Ohio pareciera ser un estado bastante incierto, dado que en los últimos 100 años, fue el más votado por 12 ocasiones, a diferencia del partido Republicano que triunfó en 15 ocasiones, incluyendo la más reciente de Donald Trump VS Hillary Clinton.

Otro aspecto importante a destacar, es la cantidad de participación votante en Ohio, pues con el paso del tiempo, los votos electorales en ese estado han ido en descenso, pues cuando en la década de los 70 sumaban 26, ahora apenas suman 18 votos.

Cabe resaltar que en las elecciones de Trump VS Clinton, fue el actual mandatario quien se impuso sobre su rival con 8 puntos de ventaja en Ohio.