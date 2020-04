El Gobierno federal prorrogó este miércoles la suspensión de las actividades en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) hasta el “4 de mayo a menos que los cierres públicos se extiendan más”, para ayudar a contener la propagación de la epidemia de COVID-19, reseñó la agencia Efe.

La agencia, que procesa las solicitudes de asilo y de ciudadanía remitidas por los inmigrantes, alarga así el cierre hecho hace dos semanas y que debía concluir hoy, 1 de abril.

En un comunicado, USCIS explicó que sus “oficinas enviarán notificaciones a los solicitantes que tienen citas de entrevista y ceremonias de naturalización ya programadas y que se han visto afectadas por este cierre”.

In an effort to protect our employees and communities, on March 18 we temporarily suspended providing in-person services at all of our offices. Our field offices, asylum offices and Application Support Centers will remain closed through May 3, unless further extended.

— USCIS (@USCIS) April 1, 2020