Son las 8 de la mañana de un lunes por la mañana, y se cierne otra jornada de trabajo. Tienes un montón de cosas por hacer y una lista de cosas que quieres hacer. Estás lista para todo, enciendes la computadora, vas a la sala de descanso para tomar café, hablas con tus colegas, visitas a tus compañeros en sus cubículos para chequear cómo estuvieron sus fines de semana y antes de que lo sepas, es la hora del almuerzo y ese montón de trabajo parece que se ha duplicado. Si te estás preguntando cómo ser más productiva en el trabajo, no estás sola.

Es casi imposible disfrutar el resto de la velada cuando dejas pendientes. La clave para salir del trabajo con un sentido de logro es trabajar de forma más inteligente no más tiempo. Según The Muse, “Resulta que el secreto para mantener el más alto nivel de productividad en el lapso de un día laborable no es otra cosa que trabajo más inteligente con descansos frecuentes”. No podemos evitar que haya odiosos compañeros que quieran distraerte, pero te sugerimos algunos consejos sobre cómo ser más productiva en el trabajo.

1. Evitar el perfeccionismo

Por supuesto que quieres hacer un buen trabajo y la atención al detalle es importante. Sin embargo, si has hecho bien tu investigación, con una presentación ganadora y has terminado el proyecto — dejarlo ir. Estar Infinitamente obsesionada con pequeños detalles es un desperdicio de tiempo.

2. Piloto automático en el trabajo

Una de las mejores maneras de aumentar la productividad es crear una rutina. Intenta eliminar las decisiones innecesarias y ponte en piloto automático para ciertas tareas diarias. Ahorrarás tiempo y energía para las cosas importantes.