Oficial del Ejército llevó a más de 100 personas a Washington durante ataque del Capitolio

Emily Rainey, de 30 años, es oficial de operaciones psicológicas del Ejército

No es la primera vez que la partidaria de Trump aparece al centro de polémicas

El Ejército de los Estados Unidos investiga a una oficial de operaciones “psicológicas” que llevó a un grupo de personas de Carolina del Norte al mitin en Washington, que condujo al ataque mortal en el Capitolio.

La capitana Emily Rainey está siendo investigada por su participación en los violentos ataques en el Capitolio, sin embargo ella dijo que actuó “dentro de las regulaciones militares y que nadie en su grupo violó la ley”, de acuerdo con un reporte de la agencia The Associated Press.

“Yo era una ciudadana privada y hacía todo bien y dentro de mis derechos”, dijo Rainey a The Associated Press. Según el texto reseñado, la mujer dirigió a más de 100 miembros de “Ciudadanos por la Libertad del Condado de Moore”.

Dicha asociación se describe como “una red no partidista que promueve valores conservadores”, y que se dispusieron a asistir a la ‘manifestación’.

Esto con el fin de “oponerse al fraude electoral” y apoyar a Trump, quien promovió el rally y la marcha hacia el Capitolio por redes sociales, antes de ser bloqueado de diversas plataformas.

Emily Rainey afirmó que no sabía si alguno de los miembros de su grupo ingresó al Capitolio. También dijo que iban de regreso a sus autobuses “horas antes de que entrara en vigencia el toque de queda de emergencia”, según The Associated Press.

Rainey destacó por la publicación de un video donde retiraba una cinta de advertencia en un patio de juegos cerrado bajo las restricciones por COVID-19 en Carolina del Norte.

Archivado como: Oficial Ejército Ataque Capitolio