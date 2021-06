“Voy a darle una descarga eléctrica a este chico ”

Al llegar el segundo oficial, el primero le explicó a su compañero que el adolescente estaba “actuando como un loco y rompiendo cosas”. Seguidamente, el oficial recién llegado se preparó para detener al adolescente. “Está bien, ¿listo? Voy a darle una descarga eléctrica a este chico ”, dijo el agente, según el video obtenido por Reveal.

El oficial luego se enfrenta al adolescente y le dice en inglés que se dé la vuelta. No está claro si el adolescente, que es de Honduras, le entendió porque no habla inglés con fluidez, según Reveal. En el video, se escucha a uno de los miembros del personal diciéndole al oficial que el adolescente no hablaba inglés.