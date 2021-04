Tiroteo en Carolina del Norte. A horas de que el caso de George Floyd fuera cerrado declarando culpable al policía responsable de su muerte, continúan los crímenes y casos contra personas de color en EEUU y ahora The Associated Press dio cuenta de que un oficial de la policía tiroteó en Elizabeth City, Carolina del Norte a un hombre afroamericano llamado Andrew Brown Jr.

Se desataron protestas ante el tiroteo en el que murió Andrew Brown Jr

Según la testigo de la escena: “Al abrir la puerta del coche, él ya estaba muerto, quedó en su vehículo”, comentó Demetria Williams a The Associated Press, además añadió que varios policías trataron de darle reanimación en el pecho pero Andrew Brown Jr no respondió.

El presunto coche del hombre abatido por el policía de Elizabeth City en Carolina del Norte, fue removido de la escena del crimen con múltiples disparos visibles y el parabrisas completamente destrozado. Según reportes de AP, Andrew Brown Jr tenía 42 años y un historial delictivo por posesión de drogas.