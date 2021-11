Ofertas Black Friday 2021. El Black Friday es una de las temporadas más esperadas del año debido a que muchas familias aprovechan este día lleno de descuentos para realizar sus compras necesarias e incluso para darse uno que otro gusto que no pudieron en otras temporadas del año.

Por esa razón, no será de extrañar que los días previos al comienzo oficial ya podamos hacer algunas compras con grandes descuentos, el momento de conseguir los productos más populares, que podrían agotarse antes del propio Black Friday.

Entérate cuales son las tiendas que van a participar en el Black Friday

De acuerdo con Milenio los principales minoristas como Walmart, Target, Best Buy, Costco y Kohl’s son las primeras en impulsar el entusiasmo de los consumidores lanzando sus promociones y ofertas antes del Black Friday, incluso suelen tener anuncios atractivos a última hora para competir entre sí.

Cabe recordar que ante la pandemia, al igual que en 2020, las tiendas como Walmart anunciaron que no abrirán sus puertas en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias para evitar contagios. No obstante, el evento no tiene límites pues también se pueden aprovechar las ofertas a través de las tiendas online.