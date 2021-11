“Mi niño, mi rey. Su mayor anhelo… al menos disfrutaste a nuestro niño como tuyo. Te amo, me haces falta.”, escribió la joven en el video que publicó a través de TikTok, posteriormente compartió el mismo video en Instagram, donde escribió: “El mejor papá”, señalando las tiernas acciones que realizó el actor en dicho clip. Archivado como: Octavio Ocaña video conmovedor

En el video, la primer escena que enfoca la cámara fue al actor de espaldas. Traía puesta una camisa blanca y unos pantalones skinny azul cielo; se encontraba recargado en el lavabo, intentando limpiar una mamila que traía en una de sus manos. Octavio, no estaba consciente de que Nerea lo estaba grabando, tan solo seguía haciendo una tarea cotidiana.

Cabe recordar que la pareja tenían planes para unir sus vidas, y aunque aún no había fecha exacta para su boda, la pareja ya estaba comprometida en matrimonio, por lo que este trágico hecho empaña aún más la vida de la joven. Pero Nerea Godínez no se queda con los brazos abiertos y exige justicia por el asesinato de Octavio Ocaña. Archivado como: Octavio Ocaña video conmovedor

“Me parto en mil cada que pienso en nosotros y en nuestros planes, te arrebataron de mi lado, te humillaron de la forma más baja que puede existir. Eras tan solo un Niño (mi Niño) y me falto mucho por enseñarte mi amor. Te llevo en cada centímetro de mi y eso hace que duela todo mi ser de una forma que ni siquiera puedo explicar … estoy ROTA por donde me veas mi rey … Solo deseo poder verte en mis sueños … ahí te espero papi”, agregó Nerea. Archivado como: Octavio Ocaña video conmovedor

Usuarios afirman que Nerea Godínez solo quiere fama

Inmediatamente algunos internautas reaccionaron a esta publicación donde incluso hubo quienes criticaron a la joven quien en estos momentos demuestra al publico el dolor que siente por su perdida tan sensible: “Esta chica lo que quiere es fama, si tanto dolor tiene, que necesidad de publicarlo, para que si Octavio ya no está, lo que pienso es que va extrañar la vida que él le daba”, dijo un internauta.

“Pues yo con tanto dolor ni tuviera tiempo para ponerme a escribir mamadas , los muertos no tienen redes , mejor en tu casita dedícale unas palabras sin necesidad de publicarlo”, “Esta chica como que está exagerando. Es verdad es doloroso pero tengo la impresión de que quiere ganar más seguidores”, “Esa niña no para, quiere como hacerse famosa después de esto ¿Por qué tienen los medios que saber lo que tu le dedicas a tu ex que murió?”, fueron mas comentarios.