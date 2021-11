“Déjenlo descansar en paz. Él no llegará al cielo si no lo dejan descansar en paz, sólo lo están mencionando en cada video.”, mencionó una internauta mostrándose molesta ante la idea de que el espíritu del joven actor no esté descansando en paz, debido al constante uso de su imagen, nombre o referencia de su muerte. Archivado como: Octavio Ocaña video fantasma

Octavio Ocaña video fantasma: “Él no quería irse”

Algunos usuarios, señalaron que la única razón del por qué se aparece el actor en dicha zona es debido a que aún no puede encontrar el descanso y dado a que su muerte fue repentina, sigue buscando lo que pasó al momento de morir. Inclusive, hubo personas que aseguraron que el actor estaría molesto por lo sucedido y que aún no comprende que está muerto.

"Y así se va a seguir apareciendo, porque él no quería morirse. Él no quería morirse, aún no quería irse, aún tenía mucha vida por delante y no estaría de acuerdo.", menciona un internauta en los comentarios del video donde se muestran las supuestas imágenes del fantasma que ronda el lugar del accidente, donde perdió la vida el actor.