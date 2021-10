Uno de los más emotivos fue el que escribió Eduardo España externó también su dolor ante la noticia: “Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito”, escribió. Por su parte, el productor de “Vecinos”, Elías Solorio fue el primero en confirmar la noticia por medio de su cuenta de Twitter: “No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito”.

Incluso se habla de que le fue 'plantada' el arma, es decir que no era de él y alguien la colocó en la escena del crimen, lo cual hasta el momento es solo un rumor, ya que las autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto. Otro chisme que circula es que supuestamente lo habrían privado de la libertad. Hay dos personas detenidas o aseguradas por esto y se espera que en próximas horas se conozca más al respecto.

Otras personas más comentaron: "Mis condolencias chica, crecí viendo este gran actor y me da incluso impotencia que ahora quieran criticar y juzgar que fue su culpa", "Dios les de fuerzas.! Qué descanse en paz", "no puede ser, pobresito estaba tan joven", fueron los comentarios de la gente que no creía que fuera verdad la noticia de su trágica muerte.

De esta manera Octavio se convirtió a los cinco años de edad en Benito Rivers, hijo único de Pancho Ríos “Frankie Rivers” (César Bono), un actor y escritor frustrado, y Lorena Ruiz (Ana Bertha Espín), ama de casa y agente de su pequeño; quien a pesar de decirle constantemente que no quería ser actor, ella no perdía la oportunidad de meterlo a cuanto casting encontraba.

“César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo”, compartió Octavio Ocaña en una entrevista con el diario Los Ángeles Times, publicada hace cuatro meses.

ESTUVO A PUNTO DE DEJAR LA ATUACIÓN POR UN PODEROSO MOTIVO

Después de las primeras tres temporadas, Octavio decidió enfocarse al fútbol y a sus estudios, él se preparó en la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, pero se dio cuenta que lo suyo era la actuación y pidió regresar en lo que sería la décima temporada de la serie, ahora Benito aparece hecho un hombre y comprometido con su novia, tal y como él lo hizo hace cuatro meses.

Durante 16 años dio vida a este personaje, que tuvo tan buena recepción entre el público, que el actor aseguraba que la gente en la calle le llamaba Benito y no Octavio, hecho que no le molestaba porque sabía lo mucho que le debía a este personaje. "En ese entonces yo no veía la gran oportunidad que era ser Benito, ahora doy gracias a Dios de estar en el programa, me di cuenta de que esto es lo mío y que es mi carrera", dijo a EFE.