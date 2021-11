Los policías que participaron en la persecución están siendo investigados

A la pregunta de por qué motivo los policías que participaron en la persecución al joven actor, que hubiera cumplido 23 años de edad el pasado 7 de noviembre, fueron suspendidos si en teoría no hicieron nada malo y actuaron bajo protocolo, Víctor Rivera compartió que se debe a que ahora ellos pasaron a ser los ‘investigados’.

“Como ellos son servidores públicos, no pueden seguir ejerciendo sus funciones para no entorpecer la investigación, pues pueden tener acceso o manipular algunos datos de prueba. Independientemente de que ellos sean responsables o no, no llevaron a cabo el protocolo de la cadena de custodia, resguardar y preservar el lugar de los hechos. Cada objeto que existiera ahí, tenía que estar en una bolsita con guantes y puesto a disposición en la carpeta para que diferentes péritos llevaran a cabo las diligencias”.