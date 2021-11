Se dan a conocer detalles íntimos de la pareja formada por Octavio Ocaña y Nerea Godínez

La prometida del actor confiesa cómo Benito le pidió matrimonio

“Tiene que aprovechar el momento de fama”, expresan algunos usuarios Poco más de dos semanas después de que se diera a conocer el trágico fallecimiento de Octavio Ocaña, quien presuntamente se dio un disparo de forma accidental en la cabeza, lo cual terminaría con su vida, su prometida Nerea Godínez confiesa cómo el actor, quien interpretó a Benito en la serie Vecinos, le pidió matrimonio. A pesar de que aseguró que no utilizaría sus redes sociales por un tiempo debido a los constantes ataques que ha recibido, la joven compartió un video en sus historias donde narró cómo fue la historia de amor entre ambos. Cabe recordar que ella es madre de un niño de 4 años a quien Benito quería como si fuera suyo. Prometida de Octavio Ocaña revela momentos íntimos con el actor En un video que está disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, la prometida de Benito contó que a él lo conoció en noviembre del año pasado por unos amigos que tenían en común, pues se dio cuenta que “el mundo era súper chico”, ya que sus amigos alguna vez fueron sus amigos o los conocía. “Yo no lo busqué, coincidimos en una reunión de unos amigos en común y como que hubo click. Me insistió, me insistió, me estuvo insistiendo todos los días hasta que le dije: ‘va, vamos a intentarlo a ver sí funciona’ y pues funcionó”, compartió Nerea Godínez, quien ha sido duramente criticada por que, dicen,quiere colgarse de la fama de Octavio Ocaña.

“Se vino a vivir conmigo” Algo que ha salido a la luz tras la partida de Benito es que la pareja, a pesar del poco tiempo que llevaban juntos, ya tenía planes de matrimonio. Nerea Godínez comentó que Octavio Ocaña se fue a vivir con ella y de inmediato formaron su propia familia, pero eso no sería todo. “Me llevó a Tabasco (de donde era originario el joven actor) a conocer a toda su familia, eso es algo que nunca había hecho y estaba súper feliz de hacerlo y de llevarme a mí. Nos fuimos en coche, íbamos felices de la vida, íbamos los tres (Benito, ella y su hijo), felices de la vida estuvimos allá un buen rato con su familia”.

Octavio Ocaña le pidió a Nerea que fuera su novia en marzo de este año A punto de terminar con su ‘confesíón’, la prometida de Benito contó que el actor le pidió que fuera su novia en marzo de este año, aunque no quiso entrar en detalles y prometió que lo hará más adelante: “Pero sí fuimos novios primero, me pidió que fuera su novia con un cartel así como de secundaria”. “Él era súper romántico, súper detallista, le gustaba dejarme notitas así de ‘ten bonito día, te amo’, ‘échale ganas’ o me caía de sorpresa en mi oficina, entonces, pues me hizo mi cartel, por ahí lo tengo y obviamente le dije que si y seguimos, seguimos andando, salimos a conocer un buen de lugares, nos faltaron muchos por conocer que teníamos en mente”.

¿Estaba realmente enamorado Benito de su novia? Por último, la prometida de Benito reveló que el actor le decía que él la había elegido a ella y a André (su hijo) para estar con ellos toda la vida: “Él me pide matrimonio en un laberinto en el Ajusco solitos, estábamos solitos con André y pues yo estaba viendo hacia otro lado y me tocó el hombro”. La joven recuerda que cuando volteó, Octavio Ocaña ya estaba agachado junto al niño (que ta había entendido de que se trataba todo esto): “Obviamente le dije que sí y ya de ahí nos fuimos a pasear, ya era un poco tarde, entre semana. Después me acabo de encontrar un video que no me acordaba que tenía donde le pide a mi mamá mi mano, está súper bonito, ya se los compartiré a su tiempo”.

Suegra de Octavio Ocaña lo adoraba Antes de terminar con este video, la prometida de Octavio Ocaña compartió que su mamá lo adoraba y cuando se conocieron de inmediato hicieron click: “A ella también le ha pegado mucho este tema (la muerte del joven actor) porque él se daba a querer, era un chavo que lo veías y lo amabas”, concluyó a punto de las lágrimas. “Esta mujer ya tenía mucha garra para Octavio. Octavio se veía medio inocentón y medio torombolo”, “Tiene que aprovechar el momento de fama”, “Si lo quería tanto y lo conocía tanto, ¿por qué no lo ayudó con sus malos vicios?”, “Esta mujer ya es muy vivida ya con un hijo ya tiene muchas más agallas que el pobre de Octavio”, “Sus expresiones no muestran las emociones que una chava al perder un ser tan querido debería denotar”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Prometida de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, confiesa cómo le pidió matrimonio

Novia de Octavio Ocaña manda serio mensaje ¿en paños menores? Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, está en el ojo del huracán ante los comentarios y críticas de las personas que han seguido el tema de la muerte del actor y es que muchos especulan si la joven ya le dejó de llorar y ahora sus acciones están encaminadas a ganar fama o seguidores. Tomar muchas fotos al féretro del actor rodeado de flores en pleno funeral, compartir momentos íntimos, algunos desde la cama del fallecido Octavio Ocaña, continuar mandando mensajes respecto al tema, dedicarse a desmentir toda la información falsa que va saliendo en torno a quien fuera ‘Benito’ de Vecinos, han llevado a Nerea Godínez a que la gente le cuestione si continúa dolida por la muerte de su novio, o si ya busca sobresalir ‘aprovechándose’ del tema.

Nerea Godínez manda mensaje desde su cama ¿y sin ropa? Lo que se supone sería un tema serio, tomó otro rumbo cuando la chica, novia de Octavio Ocaña, decidió grabarse desde su cama, aparentemente sin ropa, tapándose con unas cobijas y hablando sobre las críticas que ha recibido por presuntamente buscar fama y ganar seguidores con el tema de la muerte de su prometido. “Hola. Dudé mucho en hacer este video porque no quiero que sigan bombardeando y atacando… Este tema con quien sabe quién sea esta persona, el tal Gato, este vidente, ya llegó a mi límite, quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información, no por la foto que acabo de subir, sino por mi familia, por mis amigos que lo vieron, si tuviera algo de cierto, pues para qué bloquearme…”, comenzó narrando Nerea Godínez.

El polémico mensaje de la novia de Octavio Ocaña Atribuyendo a que una persona provocó que se hiciera viral unas criticas que hizo sobre ella, acusándola de ser la probable responsable de la filtración de los últimos polémicos videos de Octavio Ocaña, Nerea Godínez continuó hablando del tema: “Yo nada más les pido que dejen de creer toda esa porquería que sacan, que inventan… Yo no tengo la culpa de nada, yo no tengo malas amistades, de hecho si quieren vayan a ver al tal ‘Valerito’, me entrevistó y ahí platicamos un poquito…”, precisó. Pero las cosas no quedaron ahí y la mamá de un niño, continuó diciendo: “Sí me molesta, ya llegaron a un punto en que sí me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente entera me empezara a seguir, mi perfil siempre ha sido público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo hice público, entonces yo no pedí esto, no pedí que la gente me siguiera, así que dejen de atacarme, porque yo no he hecho absolutamente nada”, se escucha decir a la novia de Octavio Ocaña.

“Dejen de atacarme”, suplica Nerea Godínez Ante las constantes críticas, la joven habló del por qué no se le ve triste o llorando: “No me ven llorar… no tienen por qué verme llorar, eso es algo que me guardo para mí, entonces les pido por favor que dejen de compartir lo que escribe esta persona que no sé si es hombre o mujer… ya lo están subiendo a Facebook a la página que hicieron ustedes de justicia para Octavio Ocaña y tiene 200 mil seguidores y mucha gente cree que es cierto y empieza a comentar…”, refiriéndose a las acusaciones en su contra. “Ya no aguanto yo, sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas, me lo ha dicho mucha gente, pero ya no puedo, ya no puedo quedarme callada, entonces voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa porque ya no puedo más”, finalizó su video en Instagram Nerea Godínez, anunciando su break de las redes sociales.

¿La gente no cree en el dolor de Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña? Los comentarios del video de Nerea Godínez no se hicieron esperar: “Yo creo que para hacer tus vídeos, debes de vestirte, al entierro de Beny fuiste en shortcito, tampoco se vale, qué respeto”, “Cada quien tiene su luto, no hay que llorar para las cámaras para que luego hablen de ti, a veces es bueno llorar en silencio, sé fuerte, eres una mujer increíble”. A una semana del terrible fallecimiento del actor Octavio Ocaña, su papá don Octavio Pérez dio a conocer la posible detención de policías implicados en el caso del histrión y a quienes se han señalado como ‘presuntos’ responsables de lo que llevó a ‘Benito Rivers’ a perder la vida de forma tan trágica (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Prometida de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, confiesa cómo le pidió matrimonio