Tal parece que el caso de la muerte de Octavio Ocaña está muy lejos de llegar a su fin

Ahora, aparece policía que supuestamente le robó la cadena de oro al actor y se descubre su ‘secreto’

Aparentemente, ella habría filtrado el video donde se observa a Benito consumiendo sustancias ilícitas El cuento de nunca acabar. A una semana de que Octavio Ocaña (Benito en la serie Vecinos) perdiera la vida luego de recibir un disparo en la cabeza, ahora aparece policía que supuestamente le robó la cadena de oro al actor y se descubre su ‘secreto’: ella habría filtrado el video donde se observa a Benito consumiendo sustancias ilícitas. Fue en las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se compartió esta polémica publicación que otros medios se han encargado de retomar, donde esta agente de la policía de Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México, no queda muy bien parada. ¿Quién es la agente que supuestamente le robó la cadena de oro a Octavio Ocaña? A punto de llegar a las 50 mil reproducciones, en este video de apenas unos cuantos segundos se muestra el rostro de la agente de policía Lesly Monroy, quien habría escrito en su perfil de Facebook: “Qué mal que el papá no sabía en qué pasos andaba su hijo”, para acompañar el video donde se ve a Octavio Ocaña consumiendo sustancias ilícitas. Internautas de las redes sociales se le fueron con todo a la mujer por haber filtrado este video que no tardó en hacerse viral y que podría afectar las investigaciones del joven actor, quien este próximo domingo hubiera cumplido 23 años de edad y que tenía planes de llegar al altar con su novia, Nerea Godínez.

La agente que habría filtrado el video de ‘Benito’ manda contundentes mensajes Pero aquí no acabaría todo, ya que la agente de la policía que supuestamente le robó la cadena de oro a Octavio Ocaña y que habría filtrado el video donde aparece consumiendo sustancias ilícitas no dejó escapar la ocasión para decir lo siguiente: “No voy a cerrar mi cuenta puesto que no tengo nada qué ocultar u (sic) espero todo lo publicado esté fundamentado”. En otro mensaje, lesly Monroy escribió: “Ahora resulta que yo soy la que le quite el celular y la cadena, nombre, me recargo… pero si los invito a que sean policías de donde quieran”. En el momento de la redacción de la nota, el nombre de la agente de la policía era popular en las búsquedas de Facebook.

La mujer que supuestamente robó la cadena de oro de Octavio Ocaña es acusada de ‘ratera’ En la publicación del programa Chisme No Like, que provocó todo tipo de reacciones, se enfatiza que esta agente de la policía aparece en el video que se difundió de los últimos momentos de vida del actor con sus pertenencias en las manos para después guardarlas en una bolsa, por lo que fue acusada de ‘ratera’. Y aunque aseguró que no cerraría su cuenta, la realidad es que la agente de la policía tomó la decisión de limitar sus publicaciones : “Aquí la verdad es que lo que se ve no se pregunta y claramente se ve que la tipa se mete la esclava de Octavio a la bolsa y punto”, “Una razon mas para que pierda su cargo de policia”, expresaron algunos usuarios.

“Ya saben dónde estoy”, dice la policía acusada de robar a Octavio Ocaña En otro mensaje de Lesly Monroy, expresó que “no es casualidad”, refiriéndose a que Octavio Ocaña en vida consumía sustancias ilícitas (de lo que fue acusado cuando comenzó la persecución en su contra que derivaría en su trágica muerte): “Es la verdad, les duele, es sustentado, y si yo tengo el cel (teléfono celular) y su cadena ya saben dónde estoy y dónde trabajo. No hablen por hablar”. “Ahora quieren hacerlo ver (A Benito de Vecinos) como el malo para justificar!!! Pero no, nosotros queremos justicia”, “A él lo mataron y están intentando hacerlo ver mal para que no haya justicia”, “Uhhh, pero qué profesional contesta la oficial… No pues que se puede esperar”, “Eso es abuso de poder!!! Ella quién es para exponer la vida de otra persona. Para empezar, ¿qué hace con su celular? Eso es robo aquí y en China”, se puede leer en algunos comentarios.

Usuarios no creen en la inocencia de la agente y se le van ‘con todo’ No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta publicación donde la agente de policía Lesly Monroy se defiende de las acusaciones que ella robó la cadena de oro del actor y de paso su celular donde vendría el video donde se observa al actor Octavio Ocaña consumiendo sustancias ilícitas. “Poco profesional esa actitud”, “Eso quiere decir que se robó también el teléfono que tenía estas imágenes porque así se las gastan”, “¿O sea que si lo matan se pueden llevar su celular y su cadena? ¿Y usar su informacion personal y publicarla?”, “¿Y por qué invita a ser policía? ¿O sea, que como sea se van a quedar con las cosas de los demás?

Aparece una ‘sorpresa’ en el lugar donde perdió la vida ‘Benito’ Mientras que autoridades de la fiscalía mexiquense entraron en contacto con familiares de Octavio Ocaña junto con personal de la Secretaría de Gobernación para analizar las pruebas y peritajes practicados en el fallecimiento, seguidores y familiares del actor colocaron una ofrenda con flores blancas y fotografías de Benito en la autopista de cuota Lechería-Chamapa. “En Paz Descanse”, es la frase que seguidores del actor dejaron en la ofrenda en la que automovilistas se detienen en un sitio peligroso para tomarse una selfie. En el kilómetro 5 de la autopista, a unos metros de la caseta de ingreso en Lago de Guadalupe, en la colonia Prados Iztacala, con dirección a Naucalpan, la gente ha creado este pequeño memorial en el sitio donde el actor recibió un impacto de bala en la cabeza, luego de que su camioneta chocó contra un muro.

Tras muerte de Octavio Ocaña, alistan reunión especial con fiscal El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Maurilio Hernández González, dio a conocer que la próxima semana la Comisión de Procuración de Justicia llevará a cabo una reunión especial con el fiscal general de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, para abordar la situación de violencia por la que atraviesa la entidad y también el accidente donde falleció el actor Octavio Ocaña. Agregó que no es un tema de confianza o no en la Fiscalía, sino que es indispensable que se informe a la ciudadanía el resultado de los diversos peritajes, apegados a la ciencia criminalística: “Sobre todo por los eventos que precedieron al hecho, que hubo persecución. Estamos atentos a ello, no se ha cerrado el caso, tampoco es prudente estar exigiendo respuestas parciales, no es nuestro papel”.

La muerte del actor “es un tema muy público” Insistió en que seguramente se abordarán varios temas y éste dentro de la lista, por lo que confió en que el fiscal tendrá algo que informar si es que así lo considera. Al respecto, el legislador dijo que son hechos muy dolorosos para las familias y hay que ser cautos, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deberá rendir a la sociedad mexiquense un informe apegado estrictamente a la objetividad y, sobre todo, a la verdad. El legislador morenista Maurilio Hernández González refirió que en el Congreso están dando seguimiento al caso y, en su opinión, sería un gran error de las autoridades no tratarlo con la verdad, porque (la muerte de Octavio Ocaña) “es un tema muy público y porque la atención ciudadana está en cómo se resuelve”.

Ponen expediente de Octavio Ocaña a disposición de su familia A seis días de la muerte del actor Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito en la serie Vecinos, autoridades de la Fiscalía mexiquense entraron en contacto con familiares del joven de 22 años y con autoridades de la Secretaría de Gobernación “para llevar a cabo las reuniones necesarias en las que se analicen las pruebas recabadas por este lamentable fallecimiento”, informaron la mañana de este jueves. El expediente de investigación sobre la muerte del actor Octavio Ocaña está abierto y a disposición de la familia, señalaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes concluyeron que el joven falleció al dispararse accidentalmente un arma, mientras era perseguido por policías de Cuautitlán Izcalli.