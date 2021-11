Experto en criminalística duda que Octavio Ocaña disparara por sí solo la pistola

Abogados de la familia del actor de ‘Vecinos’ indaga en el expediente para llegar a la verdad

Aseguran que hay “discrepancias” entre los hechos y la investigación oficial Hasta el momento, no hay evidencia científica que demuestre que el actor Octavio Ocaña, que interpretó a ‘Benito Rivers’, en la serie de ‘Vecinos’, se disparará él mismo de manera accidental con la pistola, como concluyó la investigación de la Fiscalía del Estado de México, aseguró el experto en criminalística y mecánica Mauricio Resendiz, durante una entrevista en el programa De Primera Mano, misma que ya circula en las redes sociales pues contradice la versión oficial, publicó el portal de noticias de El Heraldo de México. Fue el primero de noviembre que se dio el informe de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el que concluyeron que la bala que mató al actor Octavio Ocaña fue disparada por él mismo desde el interior del vehículo donde era perseguido por policías del municipio de Cuautitlán Izcalli la tarde de viernes, sin embargo, esta versión desde un inicio no ha convencido a la familia ni a los seguidores del actor de ‘Vecinos’. ¿PORQUÉ NO CREEN EN LA VERSIÓN OFICIAL? La versión oficial continuó: “A consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida”. El intérprete de ‘Benito Rivers’ en el programa ‘Vecinos’, quien murió de camino hacia el hospital, iba en estado de ebriedad de acuerdo con el dictamen de toxicología, que detectó también consumo de cannabis. Según el testimonio de uno de los dos acompañantes de Ocaña en el vehículo, cuando circulaban por Cuautitlán Izcalli, policías municipales les marcaron el alto. El actor aceleró la marcha de la camioneta para evitar ser detenido, lo que provocó una persecución que se extendió hasta la Autopista Chamapa-Lechería. DuRante la huida, refirió el sujeto, Ocaña sacó de la guantera un arma, la cual empuñó en la mano de derecha, mientras conducía con la izquierda.

Octavio Ocaña pistola: ¿QUÉ DICE LA CONCLUSIÓN DE LOS PERITOS DE LA FISCALÍA? Los análisis revelaron que la bala letal corresponde al arma calibre .380 que llevaba en sus manos y que tenía dos cartuchos útiles. El dictamen de mecánica de hechos señala que durante la huída Ocaña habría perdido el control del volante, salió de la cinta asfáltica, se impactó en la parte de adelante y posiblemente el arma se habría accionado por la dinámica del choque. Según la trayectoria de la bala, el actor se disparó dentro del vehículo, produciendo un orificio de entrada ubicado en el parietal derecho y otro de salida en el parietal izquierdo. Uno de los policías municipales que participó en la persecución declaró que tras oír el impacto él y su compañero se acercaron y vieron al actor aún vivo con una lesión así como un arma en la mano derecha.

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DE LOS ABOGADOS DE LA FAMILIA DEL ACTOR DE 'VECINOS'? Debido a que la familia y abogados ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación del caso, han encontrado algunas "discrepancias" que les llevan a creer que no se disparó el solo, sino que alguien más fue y los señalamientos obvios apuntan a los policías que los perseguían, es por ello que trabajan para llevar a la verdad. Durante la entrevista, mostraron algunos argumentos de porqué piensan que la conclusión de la fiscalía no es cierta. Los abogados comentaron de manera textual lo siguiente ante todas las evidencias a las que han tenido acceso en estos días: "Hay una discrepancia. Existen elementos de orden físico, químico y biológico que se producen cuando una persona muere por disparo de arma de fuego. En este caso no existen esos elementos en su totalidad para tener la certeza científica de que él haya realizado el disparo", razones que los llevan a pensar que alguien le disparó. Para ver el video haz click aquí.

Octavio Ocaña pistola: ¿FISCALÍA NIEGA ROPA DEL ACTOR? Además, tanto los abogados como el experto en criminalística, aseguraron que ya tuvieron acceso a la camioneta, pero no así a la ropa del actor de ‘Vecinos’, lo cual es muy importante para que esa evidencia se agregue a las investigaciones y determinar la causa real de su muerte, la cual hasta el momento, con los indicios que tienen, atribuyen a otra persona. Además mencionaron que las personas que iban con el artista fueron señaladas en la carpeta de investigación como imputados y no como testigos. Al ser imputados, se les considera que pueden ser parte responsable de la comisión de un delito, por lo cual fuero investigados como tales, sin embargo, señalaron que no pueden decir qué declararon ante la autoridad, ya que esa información es confidencial, pero que seguirán juntando las ‘piezas del rompecabezas’ para poder armarlo y llegar a la verdad de lo que sucedió ese día en que persiguieron al actor por calles de Cuautitlán Izcalli.

¿LA GENTE APOYA LA VERSIÓN DEL EXPERTO EN CRIMINALÍSTICA? De inmediato la gente comenzó a opinar sobre la opinión del experto en criminalística que contradice lo que determinó la Fiscalía: "Los testigos son clave para darle avance al fallecimiento de Octavio, ellos vieron y escucharon todo", "que gran dolor para la familia, en que manos estamos con esta seguridad y los jefes que los protegen", "mis respetos para el papa de Octavio Ocaña, esa fuerza solo dios la puede dar", "mis respetos para el papa de Octavio Ocaña, esa fuerza solo dios la puede dar". Otros más comentaron: "Mas claro que el agua científicamente el no se disparó, lo mataron y están ocultando la verdad. Dios libre que doloroso debe ser esta situación para su familia", "y si es verdad hay dos testigos que acaso son sordomudos o ciegos ellos saben la verdad porque le dan tanto rodeo al caso de su muerte", "todo nuestro apoyo don Octavio! Dios permita se haga justicia. El asesinato de Tavito no puede quedar impune".

Octavio Ocaña pistola: ¿LA BALA CORRESPONDE AL CALIBRE QUE DICE LA AUTORIDAD? A su vez, el experto en criminalística habló sobre si la bala hallada es de una pistola a la que deice la autoridad o distinta: “Lo que sí te puedo decir es que no existe una bala como tal, existen casquillos de diferentes armas que nos dan un parámetro para poder establecer un aproximarnos a la realidad”, por o que continúan con las investigaciones para que este caso no quede impune, pues reiteran que él no se disparó solo sino que fue alguien más. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una queja de oficio para investigar el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en el caso del actor. “Toda vez que participaron diversos policías municipales, la Codhem, conforme a su competencia, inició la queja de oficio CODHEM/TLAL/627/2021, por la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal y, en su caso, al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública”, se lee en un comunicado.

¿PORQUÉ LE BUSCAN TANTO? Los usuarios de Youtube que vieron el video apoyaron al papá del actor de 'Vecinos' y le recomendaron varias cosas: "El papa de Octavio esta haciendo bien, callado pero ya tiene un buen equipo de abogados", "que Dios bendiga al abogado y les permita la justicia", "por favor pregunta a los abogados ¿Qué pasó con la bolsa de aire que no salió con el impacto del choque?", "vaya señor hasta que desconfía de los acompañantes señor Octavio!". De pronto comenzaron a preguntar sobre más evidencias: "Disculpen expertos… ¿Y la sangre en pavimento de quién es? De la vecina o de vecinos, revisen eso", "eseñor Octavio no tiene necesidad de recurrir a tanto, los testigos saben todo lo que pasó y si que acudan con Fabián Pasos es muy buen reportero", "no sé porqué hay un abogado y un perito,y millones de dudas cuando hay 2 testigos vivos y con la aen ellos porque le buscan tanto".

Octavio Ocaña pistola: ¿A QUIÉN LE CREE LA GENTE? Más personas celebraron las acciones del papá del actor de ‘Vecinos’, “Wow que gran equipo contrato el Sr. Octavio para el esclarecimiento de la muerte de su hijo, que impactó poco a poco la verdad se está aclarando, los caminos se están abriendo y llegarán lo sé a las últimas consecuencias, que todo el peso de la Ley caiga a toda y cada una de las personas (si así se les puede llamar) involucradas, desgraciadamente la impartición de justicia en México es muy deficiente, pero se que el Sr. Ocaña si la hará valer y estoy segura que así va a ser”. “La sangre en la carretera, las cámaras de la ciudad… Ahí está todo señores expertos y está la verdad”, “que bueno por lo que están haciendo y me da mas gusto ver que ya no involucren a la exmujer de él. Ella deben quitarle ya los reflectores por estar aprovechando esta situación”, “tan fácil que sería que los que iban con él hablaran y así ya se terminaba esto y que deje la novia tonta de salir en los medios”, “él no se disparó solo ¿Porqué hacerlo? Él estaba escapando de la policía y ellos lo mataron”.

¿QUÉ PIDE EL PÚBLICO QUE INVESTIGUEN LOS ABOGADOS? "Eso!!! ¿La sangre en el pavimento de quien es?… ¿O será que no les han dado permiso de investigar la carretera? Que lentos son", "alguien que me diga, no se de armas, es lógico que si él se disparó como dicen, la gorra permaneció en su lugar, ni se movió", "que también investiguen bien a sus acompañantes quien quita y fue el que iba a lado de Octavio su disque amigo a como dicen que fue el disparo puede que hasta su mismo compañero lo mató… que los investiguen", sospecharon más personas. Otras comentaron: "Luz de Dios para que todo esto se aclare y no quede sin justicia Benito. Dios pon tu mano de justicia para esta familia que al menos se quiten esa carga y esa impotencia de no saber que pasó. Dales tu luz, tu paz y sobre todo dales sabiduría para que lleguen al final con justicia. Luz y sabiduría para la familia", "al señor padre de Octavio mis respetos para usted, siga luchando por la justicia por su hijo lo admiro, y lo respeto como papá, Dios lo bendiga señor".

Octavio Ocaña pistola: ¿QUIÉNES SABEN TODA LA VERDAD? Alguien más comentó sobre el caso del actor de ‘Vecinos’: “Solo vi la mitad de esta entrevista porque no pude verla completa… Este comentario lo hago con mucho respeto en general… Estoy atemorizada de pensar que si esta persona (papá de Octavio) tiene la solvencia económica para tener expertos y abogados personales para que se aclare este lamentable suceso… No quiero pensar que es lo que sucede cuando pasan los miles y miles y miles de crímenes y gente desaparecida que no contamos con este dinero ni influencias”. Y continuó: “Se eriza la piel de pensar en cuántos inocentes habrá en las cárceles como chivos expiatorios o cuántos criminales y delincuentes andan sueltos, si todos estos estudios se hacen para una sola persona… ¿Qué pasa con todos los demás? Y más que nada la maldad y el morbo de exponer la vida privada de este muchacho que nada tiene que ver con su muerte… En fin estoy 100 % convencida que la única justicia correcta y honesta es la de Dios… tan sencillo como que las personas que iban con él hablen y digan que fue lo qué pasó porque solo ellos, los policías y Dios lo saben”.