Eugenio Derbez destrozado tras el fallecimiento de ‘Benito’

“Hola, Octavio, ¿cómo estás? Te iba a decir que me da mucho gusto saludarte, cosa que es cierto, pero no en estas circunstancias, por supuesto, no sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado. No paro de pensar en Octavio (Ocaña), no paro de leer las noticias y de ver todo lo que ha pasado y estoy muy enojado”.

En este mismo mensaje que Eugenio Derbez le mandó al papá de Octavio Ocaña, el actor comentó que se siente impotente ante todo lo que ha visto y leído, además de que no puede creer que todo esto haya sucedido: “Sí yo me siento así, no me quiero ni imaginar cómo te sientes tú”.