La familia Pérez Ocaña, reafirmó que buscarán obtener justicia por la muerte de Octavio Ocaña y mencionó que esperaban poder la oportunidad de probar que su hijo no estaba consumiendo drogas y alcohol, al momento de su muerte. También, reafirmó que Octavio Ocaña no traía una pistola y por ende, su muerte no fue un accidente.

NO PARARÁN HASTA SABER LA VERDAD. La familia de Octavio Ocaña, aclaró que no pararán hasta que la muerte del actor obtenga justicia debido a la forma en cómo llevaron a cabo el proceso jurídico. El padre del actor, Octavio Pérez, anunció que busca la ayuda del Presidente de México para esclarecer la muerte de su hijo.

"Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el Presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye , porque nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, por que eso fue una barbaridad lo que hicieron.", mencionó el padre del comediante a través de los medios de prensa y recuperó Milenio Noticias.

"Esto es un ciclo, se acaba esto e iniciamos luego las investigaciones; yo primero hago mi trabajo como padre, que quiero a mi hijo, que descanse en paz, y de ahí yo me encargo de que esto no quede impune.", dijo el padre del actor un día antes de que fuera enterrado en Villahermosa, Tabasco y Mileno Noticias recuperó.

"Porque no sólo es mi hijo, es tiro por viaje, que matan a niños, violan mujeres, y ya no podemos vivir en este país así. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el tuyo, eso la verdad es doloroso.", mencionó el señor Octavio a los medios de comunicación después de las dudas que se generó ante la información que presentó la FGJEM.

El padre de ‘Tavo’, mencionó a la prensa que se encontraba el día del funeral de su hijo en el Estado de México, que buscaría resolver la injusticia en la muerte de ‘Benito’, ya que no sólo era el caso del actor sino otras muertes que no se han resuelto y que quedan impunes ante las autoridades mexicanas. Él, aseguró que en ese instante le había tocado a su hijo pero que en otro momento podía ser ‘el hijo’ de otra persona.

Octavio Ocaña papá venganza: No descansaran hasta saber que ocurrió

El padre del comediante, aseguró que no descansará hasta resolver el caso de la muerte de su hijo. Don Octavio Pérez, mencionó que no cree en el informe que le presentaron las autoridades pero que ‘desgraciadamente así pasaba en México’; también dijo que no podría creer en las pruebas donde mencionan que el joven portaba armas, había bebido alcohol y fumado marihuana.

"No me voy a quedar parado, para que lo sepan esa gente, parado no me pienso quedar, esto no se acaba aquí, esto inicia aquí", comentó el hombre a los medios de comunicación que asistieron al funeral de Octavio Ocaña. El padre del actor, informó que no se quedará con los 'brazos cruzados' y dará pie a un proceso en 'contra' de la justicia mexicana.