A continuación, y ante la mirada de las personas que pasaban por este lugar, se distingue claramente al actor siendo trasladado en camilla a una ambulancia. Cabe destacar que la versión oficial indica que el joven murió en el hospital y no donde impactó su camioneta, por lo que este video deja más preguntas que respuestas.

Fue a través de las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se compartió esta reveladora publicación que se une a la serie de videos que se han mostrado en diferentes cuentas de lo que serían los últimos momentos de vida del artista, quien este domingo cumpliría 23 años y que estaba comprometido con su novia , Nerea Godínez.

Una semana después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de Octavio Ocaña a los 22 años de edad, ahora aparece nuevo video del actor mientras es trasladado en camilla a una ambulancia , mientras que la actriz Roxana Castellanos, quien también aparece en la serie Vecinos, reaccionó a la terrible muerte de ‘Benito’.

Llama la atención que los acompañantes del actor no apareen ‘en escena’, sino que se observa únicamente a los policías intercambiar puntos de vista.Y quien también aparecer en este video, es la agente Lesly Monroy, quien supuestamente le robó una cadena de oro y el celular a ‘Benito’ (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Por su parte, una persona se expresó de la siguiente manera: “Es más que obvio que (Octavio Ocaña, Benito en Vecinos) ya iba muerto, de esa misma forma lo hacen en las obras/construcciones, cuando el trabajador fallece en la obra, llega la ambulancia (que ya es contratada cuando sucede este tipo de cosas), recoge el cuerpo y lo hacen pasar que todavía está vivo para que así luego en el acta quede registrada que llegó con vida al hospital y que se le brindaron los servicios médicos y de primeros auxilios y no pueda la familia reclamar o demandar a la constructora/subcontratista”.

Después de varios segundos, poco a poco los policías no aparecen más en este video, al cual reaccionaron de diferentes maneras los usuarios de redes sociales: “Mexico muy triste, tanta corrupción y policías buenos para nada”, “Con esa huev… con la que llegan los paramédicos ya para qué van!”, “La familia que tenga que ver todo esto me parte el alma”.

“Mucha tristeza, incertidumbre, pero finalmente cuando empezaron a aparecer videos y cosas que te hacían saber, porque hay un momento en que piensas que es una ‘fake news’, o sea, una noticia falsa, y pues no, todo estaba muy claro”, compartió la actriz quien dio vida a la doctora veterinaria Vanesa Balboa, nieta de don Roque.

“Fue un niño que llegó a los 6 años con puros adultos, un niño que no usaba apuntador, que llegaba con todas sus escenas memorizadas, que inclusive si en un ensayo a nosotros se nos olvidaba el texto, él te lo decía, y después ya regresó siendo un chavo. En esa producción nos divertimos mucho, y tristemente, en una etapa muy bonita de su vida, con mucho trabajo, enamorad, a punto de casarse, entonces a recordarlo con mucho cariño”.

¿Se le hará homenaje a Octavio Ocaña en Vecinos?

Por último, la actriz Roxana Castellanos aseguró que en la próxima temporada de Vecinos se le rendirá tributo a Octavio Ocaña como en su momento se le hizo al también actor Polo Ortín, quien participó en esta serie interpretando a don Roque Balboa y que falleció el 16 de agosto del 2016 a causa de un infarto.

“La muerte de Octavio Ocaña, el eterno Benito Rivers, a todos nos tiene shockeados, no solo a la gente de medios, también a los que estamos fuera, a los fans y no fans de Vecinos, terrible pérdida de una persona tan querida para muchos”, “Si a nosotros que no convivimos con él nos duele su partida, imagínense còmo está su familia, compañeros de trabajo, entre otros”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).