“Te amo con todo mi ser. Eres la mejor. Soy tu fan”, escribió ‘Benito’ sin imaginar el triste desenlace que tendría día después y que a la fecha no se ha esclarecido del todo, pues mientras las autoridades afirman que murió por un disparo accidental, sus familiares creen que no ocurrió de esta manera.

Fue Bertha, hermana del histrión que murió el 29 de octubre en Cuautitlán Izcalli, quien posteó una foto de su madre junto a Octavio abrazados, aunque no se sabe la fecha en la que se tomó la foto: “Mamita, no sé ni qué decirte por qué normalmente es ‘Feliz Cumpleaños’, pero tu felicidad quedó bastante dañada. Para tu hijo este día era de lo más importante y especial, pero para nosotros los que quedamos lo sigue siendo mi reina, te amo y celebro y bendigo tu vida”, posteó en Instagram.

Lalo España conmovido por la muerte del joven actor

“Me costó mucho trabajo (hablar con su familia), me esperé varios días, cuando hablé con ellos nos quebramos, fue una explosión de emociones de tantos recuerdos bonitos”, dijo Eduardo España tras la muerte de Octavio Ocaña. Por otra parte, el humorista está desesperado porque no encuentra la forma de participar en el casting internacional para interpretar a “Chespirito” en la serie que se preparará.

“Yo lancé mi video desde hace un año, tengo entendido que le gusto a Roberto Gómez Fernández, pero yo quiero que me inviten formalmente al casting, es a nivel internacional, pero ahora sí que he recibido puras respuestas de algoritmos, lo envío y me vuelve a salir la misma respuesta, estoy hasta el gorro, no sé qué hacer”.