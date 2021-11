Novia de Octavio Ocaña quiere dejar las cosas en claro

Luego de revelar lo que hicieron en el lugar donde murió su novio, el actor Octavio Ocaña, lo cual la dejpo gratamente sorprendida, la joven Nerea Godínez utilizó de nueva cuenta sus historias de Instagram para compartir un contundente mensaje con el que quiso dejar las cosas en claro.

“Amigos, están creando mil cuentas falsas mías, no me interesa, lo que me interesa es que no vayan a creer nada de información que no salga de esta cuenta únicamente. Ojo, no digo que estén publicando cosas falsas, me refiero a que simplemente no soy yo. Y pueden llegar a compartir cosas que ni al caso. Un beso”, expresó.