“Esta es la nueva modalidad, ahora casarse con los muertos porque los cuernos no existen”, “Pues tendrías que irte con él, pues recuerda que tienes que estar con él en las buenas y en las malas”, “Ay no, ya, qué ridícula”, “Es capaz de ir al panteón y exhumarlo para casarse con él”, “Ridícula, a toda costa se quiere quedar con lo que él trabajó toda su vida”.

“Oh Dios mío, hasta dónde llegamos por tener dinero”, “Esta solo quiere hacerse famosa hablando tonterías”, “Ya no sabe qué hacer esta señora”, “Esta tipa ya cansa”, “Claro que va a haber boda, pero con otro”, “Esa chava ya nada más está buscando publicidad”, “Yo pienso que el que era famoso es él, no ella, pero ya se lo tomó muy en serio, ni viuda llegó a ser”, expresaron más personas.

Lalo España, destrozado tras la muerte de Octavio Ocaña

“Me costó mucho trabajo (hablar con su familia), me esperé varios días, cuando hablé con ellos nos quebramos, fue una explosión de emociones de tantos recuerdos bonitos”, dijo. Por otra parte, el humorista está desesperado porque no encuentra la forma de participar en el casting internacional para interpretar a “Chespirito” en la serie que se preparará.

“Yo lancé mi video desde hace un año, tengo entendido que le gusto a Roberto Gómez Fernández, pero yo quiero que me inviten formalmente al casting, es a nivel internacional, pero ahora sí que he recibido puras respuestas de algoritmos, lo envío y me vuelve a salir la misma respuesta, estoy hasta el gorro, no sé qué hacer” (Con información de Agencia Reforma).