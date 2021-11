A casi un mes del trágico fallecimiento de Octavio Ocaña salen a la luz más detalles

¿La novia de Benito está guardando algún secreto?

Vieira Vidente revela que pasó cuando Nerea Godínez y el actor estaban juntos ¿Oculta algo importante? A casi un mes del trágico fallecimiento del joven actor Octavio Ocaña, quien murió tras recibir un disparo accidental en la cabeza, salen a la luz más detalles, pues ahora se dice que su novia, Nerea Godínez, tal vez esté guardando algún secreto. Vieira Vidente revela que pasó cuando ella y Benito estaban juntos antes de su muerte. A través de su canal de YouTube, donde cuenta con más de un millón 100 mil suscriptores, la reconocida psíquica subió un video que desde hace varios días le estaban pidiendo sus seguidores, pues muchos de ellos aseguran que Nerea ya estaba con alguien más antes de la partida del integrante de la serie Vecinos. Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, ¿está guardando algún secreto? “No comenzamos muy bien. Voy a comenzar diciéndoles que no tengo nada a favor ni nada en contra de ella (refiríendose a Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña), siempre he sido justa, siempre les he dicho ustedes lo que dicen mis cartas y mis ancestros”, empezó Vieira Vidente con la lectura de sus cartas. “Ella en estos momentos está ‘como dándole al espalda’ más adelante a los familiares de Octavio, aquí dice a una persona que está muerta y aquí está el padre de ‘Benito’ y aquí está la madre. Ella está como vendada. Aquí me sale en estas dos cartas que la señora por delante de Nerea es una cosa, como que ‘la paso pero no la trago, la mastico’, no le queda de otra, todo por la felicidad de su hijo.

La mamá de Benito, ¿odia a Nerea Godínez? A continuación, Vieira Vidente mencionó que Octavio Ocaña, cuando estaba vivo, le platicaba mucho a su mamá sobre su novia, Nerea Godínez, pero ella no le caía del todo bien: “Aquí también me está saliendo una traición, me están saliendo muchas cosas. Yo estoy visualizando que esta chica se acercó a el con un propósito”. La psíquica, tomando en cuenta sus cartas, aseguró que Nerea no estaba enamorada del actor que interpretó a Benito en la serie Vecinos: “‘Es el amor de mi vida, me gusta mucho, quiero que sea el padre de mis hijos’, al principio no. ‘Me gusta, lo quiero para mí’, no. Aquí me está saliendo que esta niña ha tenido muchos dimes y diretes con ‘exes’ (exparejas), no ha sido del todo feliz con las parejas que ha tenido”.

La novia de Octavio “se las sabe todas”, asegura Vieira Vidente Y contrario a la imagen que ha proyectado en estos días, Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, “es una mujer fuerte de carácter que se las sabe todas, no se queda callada y quiere ser ‘el hombre’ en la relación”, a decir de Vieira Vidente, quien también dijo lo siguiente: “Aquí me sale ella, nuevamente, dando la espalda a muchas personas”. “Ella va a venir dejando amistades que no han estado a favor de ella. Ella tiene como una espada en la mano, lo cual significa que sabe lo que quiere, le gusta mucho el manejo de las cámaras y se está sintiendo bien porque dice que este es su momento para brillar”. Aún faltaría una revelación que nadie se hubiera imaginado.

Nerea Godínez ¿se convertirá en actriz? “Me acaba de salir La rueda de la fortuna. Aquí va a venir alguien acercándose a ella para que firme un contrato, la veo haciendo algo, cuidado que la busquen para una serie, novela, película o algo, pero ella está detrás de cámara, a ella esto le cayó ‘como anillo al dedo’, ella sabe cómo manejar el medio”. Vieira Vidente dijo que un hombre que está en el medio le dará ‘luz verde’ a la novia de Benito, quien estará muy necesitada de trabajo y quiere dar ‘otro brinco’ y no seguir haciendo lo que está haciendo, sino que ahora quiere algo más, principalmente ser reconocida, como lo era Octavio Ocaña.

Hay días en que la novia de Octavio Ocaña se siente “muy derrumbada” En otra parte de este video, la reconocida psíquica confesó que en algunos días Nerea Godínez, novia del actor Octavio Ocaña, se siente “muy derrumbada”. Respecto a su futuro matrimonio, Vieira Vidente reveló que sí se llevaría a cabo y que dentro de sus planes estaba convertirse en padres. “Pero aquí lo que me está saliendo es que Octavio siempre fue un guerrero, siempre supo la mujer que tenía, ella tuvo su pasado y hay que respetar, pero estaba muy enamorado de ella”. Y cuando nadie lo esperaba, Vieira dijo que “no es todo lo que están diciendo y no es todo lo que pinta aquí”, ¿ a qué se referirá?

Nerea Godínez “no fue una blanca palomita” con Benito “Sí ella (refiriendose a Nerea Godínez) estuviera escuchándome yo le diría que no fue una blanca palomita con Octavio Ocaña, tú de vez en cuando le pusiste ‘aquellito’, le fuiste infiel, en primicia lo digo. Cuando Octavio se iba lejos e iba a su trabajo, aquí me sale algo”, reveló Vieira Vidente. A punto de terminar con este video, la psíquica compartió también que, dentro de su lectura de cartas, aparece un hombre esperando a la novia de Benito: “Aquí hay un hombre, no es tan alto, de pelo negro, no es viejo, ni es gordo ni es flaco, él está bien”. ¿De quién se tratará? ¿Será alguien del medio artístico?

El ‘misterioso’ hombre ya estaba en el pasado de Nerea Godínez “Aquí me sale que este hombre ya estaba en el pasado y aquí me sale ella (Nerea) nuevamente saliendo con una persona y va a decir que apenas lo conoció, va a venir diciendo cosas que no son, pero esta persona ya estaba en la vida de ella”, expresó la reconocida psíquica. Al sacar otras cartas, Vieira Vidente confirma sus sospechas: la novia de Octavio Ocaña ha estado jugando ‘con fuego’: “Ella estaba con Benito y también estaba calladita. Nerea es de ‘armas tomar’, no es lo que muchos piensan, no es una mujer que sea de mucho aguante y cuando él estaba vivo ella llevaba la batuta, el sartén por el mango y lo tenía muy enchulado”.

La novia de Octavio Ocaña tendrá más parejas en un futuro “Después de que ella esté con este chico (con quien presuntamente le fue infiel a Octavio), veo una separación nuevamente, este hombre le da la espalda a ella. Más adelante, ella vuelve a estar con otros más, no con otro, con otros más, pero a ella la vamos a ver más seguido en la televisión, vendrá con cosas nuevas”. La psíquica adelantó que la novia de Octavio Ocaña no solamente se hará presente en sus redes sociales, si no que también saldría en una serie o en una película, incluso podría lanzarse como cantante: “Ella quiere hacer un libro, es lo que está planeando y llevar la vida de Benito más allá”.

Nerea Godínez fracasaría en sus proyectos ‘Como anillo al dedo’ dice la psíquica que le cayó toda esta situación a la novia de Octavio Ocaña, y aunque ella piensa que sacará algo de la muerte del actor, no tendrá éxito, pues la gente despertará y se dará cuenta que lo que Nerea Godínez busca es fama y dinero. “Yo no tengo nada en contra de ella, mis bendiciones siempre, pero sí le digo que ella no le fue fiel en todo a Octavio. Veo que es una oportunista, una persona que quiere fama. Sí lo quiso a él, pero a su manera, estuvo más con él por interés, es lo que me están marcando mis cartas”, compartió Vieira Vidente.

Nerea Godínez estaría guardando más secretos Para terminar con este video, el cual provocó todo tipo de reacciones, Vieira Vidente aseguró que la novia de Octavio Ocaña guarda más secretos: “Aquí hay algo más, aquí hay un secreto, aquí hay algo que no ha salido a la luz, ella es una persona que guarda muchas cosas y no le dio todo a Octavio, no le demostró todo lo que ella era”. “Ella llevaba el control de esa relación y aquí yo veo mucha manipulación de parte de ella a Benito, dios mío, pobre Octavio, que en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria, iba a tener como mujer a una arpía, muy mala. Era una mujer muy vivida, que sabe lo que quiere”, finalizó, además de que empezará una relación con alguien del medio artístico (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).