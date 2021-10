No fue para nada una sorpresa que la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente haya acertado en una predicción más. Ahora, en el sensible fallecimiento del actor Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito en la serie Vecinos y que murió luego de recibir un disparo en la cabeza.

Un día, se toparon con Eugenio Derbez, quien trabajaba en el estudio de al lado y Octavio le hizo una imitación de el Lonje Moco, y así sin querer, logró que el comediante lo invitara a un casting, era para el programa Vecinos: “César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido, pero audicioné con dos niños más”.

De esta manera, Octavio se convirtió a los cinco años de edad en Benito Rivers, hijo único de Pancho Ríos “Frankie Rivers” (César Bono), un actor y escritor frustrado, y Lorena Ruiz (Ana Bertha Espín), ama de casa y agente de su pequeño, quien a pesar de decirle constantemente que no quería ser actor, ella no perdía la oportunidad de meterlo a cuanto casting encontraba.

“En ese entonces yo no veía la gran oportunidad que era ser Benito, ahora doy gracias a Dios de estar en el programa, me di cuenta de que esto es lo mío y que es mi carrera”. También, participó en telenovelas como Lola… érase una vez, La familia P.Luche, Hermanos y detectives, Te doy la vida y La mexicana y el güero, además de la película Amor letra por letra.

Durante 16 años, Octavio Ocaña dio vida a este personaje en Vecinos, que tuvo tan buena recepción entre el público que el actor aseguraba que la gente en la calle le llamaba Benito y no Octavio, hecho que no le molestaba porque sabía lo mucho que le debía a este personaje.

Apenas se iba a casar

En su vida privada, el actor Octavio Ocaña mantenía un noviazgo con la joven Nerea Godínez, con quien se comprometió apenas el 25 de junio de este año, pero aún no se había revelado la fecha del enlace. Nerea compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de darse a conocer la trágica noticia.

“Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo por toda la eternidad. Que alguien me diga que todo fue un sueño… un mal sueño (Con información de Agencia El Universal).