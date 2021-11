“¿De dónde saco fuerzas? Soy una mujer de mucha fe, creo que Dios así lo quiso, así lo permitió que llegara esto a nuestras vidas, sin embargo, no significa que le reprochemos o que le digamos que estuvo malo que no aceptemos su voluntad, la aceptamos tal cuál es y pues nada más le pedimos fuerzas para poder seguir adelante con nuestras vidas”.

“Ellos pensaban (refiriéndose a la policía) que yo me iba a quedar callado y que habían matado a cualquier persona. Yo salí a defender como padre a un hijo que ya estaba muerto, no a ‘Octavio Ocaña’, yo estaba defendiendo a mi hijo como cualquier padre lo haría”, reveló.

Para terminar con este video, Octavio Pérez reveló que las personas que iban con su hijo antes de su fatal desenlace le pidieron al actor que se detuviera, a lo que él se negó: “Sí le dijeron: ‘Oye, Tavo, detente’, pero él les dijo que eran ladrones y no eran policías”. Benito esperaba llegar a carretera federal para estar a salvo, lo cual finalmente no ocurrió.

“Gracias por todo su amor, por todo su cariño, por ver crecer a mi hijo, la vida me lo prestó 23 años y la verdad gracias porque él quiso siempre hacer feliz a la gente, hacerlos reír, era humilde de corazón, donde quiera que se paraba él, él era Octavio, no un actor, siempre fue un ser humano extraordinario”.

La pareja de Benito confesó que le tenía preparada una fiesta sorpresa al actor con motivo de sus 23 años de vida: “Él pensaba que no se le iba a hacer nada, que iba a ser una fiesta y ya, pero todo lo que pedí era una sorpresa y ya no quise cancelarlo y mejor hacemos nosotros la fiesta y la disfrutamos como si él estuviera aquí”.

¿Cómo quiere la familia que recuerden a Octavio Ocaña?

A punto de terminar con este video, se le preguntó a Ana Leticia, hermana de Octavio Ocaña, como quiere que la gente recuerde al joven actor: “Nosotros como familia si nos preguntan ‘¿qué les dejó Octavio?’. A esta familia Octavio les dejó un legado inmenso de amor”.

“Yo a Octavio lo voy a recordar en cada fan que se me acerque y me diga: ‘lo siento, lo adoraba, no será lo mismo sin él’, entonces, a través de cada persona que Octavio nos dejó es como lo vamos a recordar. A mí él me dejó eso y le agradecemos de corazón a cada persona que nos ha brindado ese apoyo, ese amor y abrazamos grande el legado que dejó”.