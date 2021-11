¿El disparo si fue en el pómulo derecho?

En redes sociales, circulan las supuestas fotos de la cabeza de Octavio Ocaña

Aseguran que el actor fue ‘ataco’ por la policía

¿MÁS EVIDENCIAS? Tras filtrarse los videos del actor consumiendo drogas y empuñando un arma de fuego, ahora internautas aseguran que las fotografías que aparecen sobre la cabeza de ‘Benito’, demostrarían la realidad de los hechos que ocurrieron el 29 de octubre. Según, usuarios en redes sociales, la policía es la causante de la muerte del joven actor.

Aunque no se ha confirmado la procedencia de dichas imágenes, los internautas comenzaron a sospechar que se trataba del actor debido a las heridas que se presentaron en el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El padre del actor, hace un par de días aseguró que su hi no murió por un ‘accidente’ sino que fue asesinado y por los policías de Cuautitlán Izcalli.

¿ES OCTAVIO OCAÑA?

En redes sociales, están circulando diversas imágenes de un cráneo con heridas de bala. Usuarios aseguran que las supuestas fotografías son del actor Octavio Ocaña, en el momento en que los paramédicos lo estaban tratando por la herida causada por el arma de fuego y por supuesto, por el choque en el que terminó por la persecución causada por elementos de la policía.

En las supuestas imágenes de Octavio Ocaña, se observa el orificio que causó la bala en la nuca y terminó saliendo por el lado frontal de la cabeza, lo que indicaría que el informe que proporcionó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no estaría indicando correctamente las heridas halladas en el cuerpo del actor.