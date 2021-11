Octavio Ocaña hospital: ¿Había una pistola con el actor?

Aunque las pruebas que obtuvo la policía aseguraban que el actor cargaba con un arma de fuego, Gustavo Adolfo Infante, mencionó que desde su punto de vista no había ningún arma en el video que se mostró del joven, al momento del incidente. El periodista, confesó que había visto dicho clip en redes sociales y no podía creer la versión de la Fiscalía.

“En las imágenes que yo he visto, que yo he visto, no veo que tenga una pistola”, aseguró el hombre en el video que compartió en su canal de YouTube, donde también expresó los mensajes que compartieron sus compañeros del programa ‘Vecinos’ y donde algunos, mencionaron su sentir ante la muerte de ‘Benito’. Archivado como: Octavio Ocaña hospital