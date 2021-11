En una parte de este mensaje, que provocó todo tipo de reacciones, la joven dice que no sabé cómo le alcanzará la vida para aprender a vivir con el vacío que le deja: “Vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso. Nunca voy a volver a estar bien, nunca te voy a olvidar, nunca voy a volver a ser la misma de antes por qué te llevaste contigo un pedazo de mi vida”.

Un par de días después de que se informara sobre el sensible fallecimiento del actor Octavio Ocaña, quien estaba comprometido en matrimonio con su novia, Nerea Godínez, su hermana Bertha Ocaña usó su cuenta de Instagram para despedirse de él de una forma por demás emotiva.

Momentos muy difíciles son los que han vivido en las últimas semanas la familia de Octavio Ocaña, que interpretó al personaje de Benito en la serie Vecinos, y ahora, a un mes de la trágica muerte del actor, su hermana Bertha Ocaña comparte foto inédita en sus redes sociales . Cabe destacar que la joven habría comentado que no tiene relación con la novia de Benito, Nerea Godínez, quien estaría ‘desaparecida’ tras eliminar su cuenta de Instagram.

“Octavio tenía 10 años y nosotras estábamos cumpliendo 15, aún recuerdo que no queríamos tener chambelanes por qué sabíamos que al mejor chambelán lo teníamos en casa y era él, sin duda le encantó la idea y se comprometió para ser el mejor chambelán”, expresó la hermana de Octavio Ocaña.

“Vuela libre hasta el cielo, campeón que tu paz compensa mi dolor, pero te confieso que hay momentos (que) me cuesta trabajo la respiración. Descansa, mi amor, descansa, mi bien, descansa, campeón, que todo está bien. No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar, pero Dios te quería con cariño y por eso, mi niño, te quiso llevar”.

Familia de Octavio Ocaña ya había sufrido por otra muerte

A muchos tomó por sorpresa que Bertha Ocaña subiera una imagen en la que aparece el actor Octavio Ocaña junto a “la abuelita del amor de mi vida”, quien falleció hace un año, por lo que la familia de Benito de la serie Vecinos ya había pasado por un momento amargo sin imaginar lo que vivirían meses después.

“Me quiso mucho y siempre me lo demostró, hoy se cumple un año de su partida y nunca me hubiera imaginado que mi niño la alcanzara tan rápido, pero hoy me consuela saber que ya se encontraron y seguro nos extrañan tanto como nosotros a ellos, pero algún día nos volveremos a abrazar”, expresó la joven.