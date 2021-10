Algunas personas ‘aprovecharon’ para escribir algunos comentarios al ver esta imagen: “Muestra estas fotos como evidencia que él estaba con ustedes, lo quieren hacer ver como que él estaba bebido hace 2 días. No dejemos que su muerte quede impune”.

Tras la trágica muerte de ‘Benito’ de la serie Vecinos, surgen reveladores detalles de Octavio Ocaña, ya que aparecen fotos del joven actor junto a niño y se levantan sospechas si tenía un hijo con su novia Nerea Godínez, con quien estaba comprometido, aunque no tenían fecha para llegar al altar.

Benito de Vecinos no dejó pasar esta ocasión para escribir: “Te amo” y “Mi familia hermosa” hace apenas 6 días que se subió esta imagen, por lo que usuarios no dudaron en escribir sus condolencias: “Lo siento mucho. Un fuerte abrazo y pronta resignación. En paz descanse, Benito”, “Compartimos tu dolor”.

En otra de estas publicaciones, aparecen Octavio Ocaña, Nerea Godínez y el pequeño André en una salida a patinar. Llama la atención que la joven no entra en detalles en las imágenes que comparte, como si dejara que las fotografías hablaran por sí solas. Mientras los tres están tomados de la mano, y a pesar de los cubrebocas, se les puede ver de lo más contentos.

“Se veían hermosos juntos. Mi más sentido pésame”, “Que en paz descanse, un fuerte abrazo. Lo siento muchísimo, estamos contigo por la situación de Octavio Ocaña”, “No lo puedo creer, qué tristeza leer que amaba a su familia y ahora ya no estará completa. Mis condolencias para ti, hermosa, y para ese pequeño que amo como su hijo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

En un video de apenas unos cuantos segundos, se observa al niño que muchos creían que era hijo de Octavio Ocaña dando sus primeros pasos sobre unos patines. A pesar de unas cuantas caídas, el pequeño lo intenta una y otra vez ante la mirada de su madre, quien no duda en darle su mano. Benito de Vecinos no aparece en esta publicación.

A diferencia de Benito de Vecinos, a Octavio sí le gustaba actuar

Fue hasta 2019, en la quinta temporada de Vecinos, que volvimos a ver al hijo pródigo en el capítulo primero de la temporada que precisamente se llamó “Benito regresa” y donde del niñito pequeño ya sólo quedó el recuerdo. ¿Por qué regresó? El mismo Octavio Ocaña lo explicó de la siguiente manera:

“Cuando vi que iban a iniciar las grabaciones de nuevo le mandé un mensaje a Elías (Solorio, productor), le dije que me gustaría participar porque como muchos saben, me alejé de la tele para jugar futbol y estudiar, pero como que extrañé la cámara, los foros”. Y es que aunque su personaje se la pasaba repitiendo que no le gustaba actuar, en realidad a Octavio sí le gustaba.