Sobre la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Oscar Pérez aseguró que sólo ha tenido una breve comunicación con integrantes de la Secretaría de Gobernación, pero que está en espera que se vuelvan a comunicar con él. “Habló (en la mañanera), pero no me ha hablado a mí; él habló en su conferencia normal, pero no me han hablado todavía; la Secretaría de Gobernación ya se acercó conmigo, pero no me han vuelto hablar, fue una plática, pero solo fue de 10 segundos y vámonos. Estoy esperando su llamada”, aseveró.

Octavio Ocaña fiscalía familia: “YO ESTOY ENOJADO”

“Yo estoy enojado, si les pasa eso a ustedes (policías) no lo dejan impune, hasta los matan, yo no lo puedo hacer, pero me gustaría hacerlo, no tienen idea de como me gustaría hacerlo, con mis propias manos porque los huevos los tengo bien puestos y no estoy solo, no saben que gente me rodea y qué amistades tengo, esto va a llegar hasta verlos todos tras las rejas, es lo que quiero. Me gustaría verlos muertos, pero no va a pasar eso, no lo voy a hacer, no estoy loco”.

En entrevista en el programa “Sale el Sol”, el empresario Octavio Pérez, dijo que vengará la muerte de su hijo y que le hará justicia. “A mi hijo lo voy a vengar, le voy a hacer justicia”. Por último mencionó que tiene pruebas de la negligencia en la que cayeron los policías municipales de Cuautitlán Izcalli que grabaron videos en vez de darle los primeros auxilios.