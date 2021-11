Tras dudas sobre muerte de Octavio Ocaña se habla de una posible exhumación de su cadáver

Su padre encabeza la decisión sobre esa posibilidad y lanza una advertencia

Familia del actor de ‘Vecinos’ muestra unidad y solidaridad hacia el artista Debido a que hay muchas dudas sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, quien interpretó al personaje de ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’, se habla de una posible exhumación de su cadáver, sin embargo, su padre ha mandado un contundente mensaje en el que se niega a que eso se realice y lanza una terrible advertencia a las autoridades, de acuerdo al portal de noticias de Excélsior. Para una entrevista que le hicieron en el programa De Primera Mano, del Grupo Imagen, Octavio Pérez, papá del actor, se negó rotundamente a que el cuerpo de su hijo se saque de la tumba para hacerle más pruebas y comprobar la manera en que murió, ya que dice que él “ya está descansando” y no permitirá que conviertan a su hijo en un “experimento”. ¿QUÉ DECIDIRÁ LA FAMILIA SOBRE LA SUPUESTA EXHUMACIÓN? En el set se encontraba la familia del artista, entre ellas su novia y quien fuera su prometida, Nerea Godínez así como la mamá. De pronto el periodista Gustavo Adolfo Infante, junto a Mónica Noguera, sin más preámbulos le lanza la pregunta que todos quieren saber sobre si es necesaria la exhumación del cadáver a lo que rápidamente contestó con un “no”. Y es que a raíz de todos los rumores que circulan si lo mataron o él se disparó de manera accidental, se habla de la posibilidad de sacar su cuerpo para poder hacer más pruebas periciales, una propuesta que la familia está decidida que no se lleve a cabo y unidos se presentaron ante la televisión para mostrar su fuerza y solidaridad hacia ‘Benito Rivers’.

ADVIERTE LO QUE PASARÁ SI INTENTAN LA EXHUMACIÓN Y el papá dio su explicación de porqué se niega a este proceso: “No, ya mi hijo está descansando, yo creo que no es necesario, las pruebas ahí están, las cámaras ahí están, no lo permito, él está así, solamente que pasen por mi cadáver, pero no creo, por eso no se los dejé aquí, porque querían experimentar con él, mi hijo no es experimento de nadie, está claro, se los digo en serio… hagan su trabajo, es lo que tienen que hacer”. Sobre la serie de rumores y videos falsos sobre la vida de su hijo, el padre confesó lo que él hace: “Yo veo lo bueno que nos ayuda, lo malo ni lo veo, honestamente, sé lo que fue mi hijo, no me gustan las redes, me abrieron la cuenta mi hija y ya tengo 100 mil seguidores en Instagram yo la verdad no soy de eso, no me gustan las redes sociales porque dicen puras cosas que no”. Archivado como: Octavio Ocaña exhumación cadáver

PAPÁ ALISTA ‘VENGANZA’ POR VIDEO DE SU HIJO EN MORGUE Después confiesa que le llegan mensajes de varios países de Sudamérica, Centroamérica y hasta de Estados Unidos. Sobre la información que ven que es falsa, se le preguntó a la familia cómo lo toman y el papá contestó: “Mi hijo traía un celular y como todos tenemos vida íntima, somos humanos, nos gusta también de repente tomarnos la cerveza, un trago, desestresarnos”. Sobre la foto que se filtró del cuerpo de su hijo en la morgue el padre lanzó la pregunta: “¿Cómo es posible que un médico forense haga su trabajo y de repente lo comparta, eso es delito, en las redes, eso es íntimo”. Entonces reveló que están “trabajando” en una posible demanda por esta situación, pero también reveló lo que le sucede a él todos los días por la muerte de Octavio Ocaña, actor de ‘Vecinos’. Archivado como: Octavio Ocaña exhumación cadáver

PAPÁ DE OCTAVIO OCAÑA SE SINCERA Y DICE LO QUE LE PASA TODOS LOS DÍAS Con un rostro cansado, el papá de ‘Benito Rivers’ en ‘Vecinos’ dijo lo siguiente: “He dormido muy poco, estoy bloqueado, no me da la cabeza, de repente hablo incoherencias, la cag…”. Tras esto, se le cuestiona a la que fuera su novia, Nerea Godínez, que ella visito el lugar casi en el momento y el área no estaba acordonada, a lo que ella asintió con la cabeza pero fue interrumpida por quien iba a ser su suegro. “Ni en ese momento ni nunca, ya cuando hay una investigación porque es un asesinato, un homicidio, es porque tiene que acordonar la zona donde fueron los hechos y ellos no hicieron eso, para luego volver al otro día, ya vestidos de civil, ahí están cuatro pelones gordos”, en eso la que fuera prometida del actor dijo que estaban buscando algo con “palitos”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Octavio Ocaña exhumación cadáver

¿QUIÉN FUE LA PRIMERA PERSONA DE LA FAMILIA QUE SE ENTERÓ DE LA MUERTE DEL ACTOR DE ‘VECINOS’? Luego Nerea Godínez confirma que ella fue la primera que se enteró y cuenta su relato: “Acabo en (penal) Barrientos después de estar en Cuautitlán unas cinco o seis horas hasta que doy en Barrientos, los detenidos, porque su nombre nunca aparece en ningún expediente, yo lo buscaba por su nombre y soy la primera que se entera junto con mi abogado”. Y entonces confiesa quién le dio la noticia de la muerte del actor de ‘Vecinos’: “Se lo dice el MP (Ministerio Público) a mi abogado, después de decirle que estaba en el hospital, que estaba grave, que no sabía, que iba a investigar, a los 10 minutos le dice, sí está muerto, está aquí arriba en la Semefo, en la morgue”. Archivado como: Octavio Ocaña exhumación cadáver

Octavio Ocaña exhumación cadáver: ¿LA NOVIA CREE QUE ÉL SE DISPARÓ SOLO? Después, dice que le explicaron la supuesta causa de su muerte, que fue la de que él se disparó solo: “Después de un rato nos dan esa teoría, pero al principio solo dicen que por un balazo en la cabeza, lo que yo pienso al principio es que le dispararon los policías, nunca se me ocurrió que me fueran a salir con que se disparó solo, por supuesto que no”. Pero luego le preguntaron porqué no creía que se hubiera disparado solo y ella contestó: “Por todo lo que comparten en las redes, hacen también sus análisis, he visto unos cuantos peritos que a lo mejor no son tan famosos, pero uno pues el calibre que es de 9 mm, y porque dicen que es de atrás, no se me hace lógico, qué va a hacer con la mano aquí (nuca), la entrada de la bala me parece a mí muy forzada, planeada, no me parece accidental”.

Octavio Ocaña exhumación cadáver: ¿QUÉ LES HICIERON A LAS PERSONAS QUE IBAN CON SU HIJO? Sobre las personas que acompañaban al actor de ‘Vecinos’, el papá dijo que están asustados y que incluso uno de ellos le llamó para darle el pésame y allí ‘soltó la sopa’ de lo que realmente ocurrió y le preguntó “Las cosas cómo fueron? Dime la verdad, ¿Se disparó? Es que no te puedo decir. Es que me están obligando a mi que te dijera que yo le había disparado”. Además reiteró que no permitirá que se haga la exhumación del cadáver de su hijo, pues la autoridades ya tuvieron su oportunidad. Reitera que hubo tortura hacia las personas que iban con su hijo que ya están viendo esa situación, pero que no los obligará a cambiar su declaración, porque son personas de trabajo y de bien y que tienen miedo.

Octavio Ocaña exhumación cadáver: “NO SE JUSTIFICA LO QUE LE HICIERON” Sin embargo, en la misma página de youtube del programa, la gente apoyó a la familia y así lo expresaron: “Mis respetos para el señor Octavio padre, de justicia, fuerza, valor y amor para su hijo, bien expresado, YA NO CONFÍO EN NADIE DE ESA GENTE, que pena e impotencia y como dueles MÉXICO por tantas injusticias de gente inocente que paga por tanto abuso de autoridad”. “Pues tienen que resguardar el cuerpo, porque ya vimos de lo que son capaces las autoridades del Edo. de México”, Dios les de paz, consuelo y resignación. Que en paz descanse Octavio Ocaña”, “así se habla señor y lo admiro por que no es justo que maten y antes cag… de la risa es un muchacho de 23 años Dios”, “lo que Octavio traía en su celular o no, no es asunto de nadie eso no justifica lo que le hicieron buitres”.

Octavio Ocaña exhumación cadáver: ¿QUÉ OPINA LA GENTE DE LA FAMILIA DEL ACTOR? Pero la gente no cree la versión de las autoridades sobre la muerte del actor de ‘Vecinos’ y una persona escribió lo siguiente: “Dudo mucho que las autoridades reconozcan que lo mataron, al menos que haya algún video donde salga toda la verdad, pero al parecer los únicos que grabaron son las mismas autoridades y van a poner solo los videos que a ellos les conviene, Dios los ayude a hacer justicia”. “Pobre hombre desde las 9 de la mañana le están haciendo las mismas preguntas, revolviendo tanto dolor, a la televisora lo único que le importa es el rating, los dueños de la televisora que están bien conectados en todos los ámbitos? Que han hecho por ayudar a esta familia? Esta bien una entrevista, pero tener a ese pobre hombre repite y repite lo mismo, NO MANCHES, es inhumano”, escribió otro usuario.