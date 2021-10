“Muere baleado en Cuautitlán Izcalli supuestamente al no querer detenerse, Octavio Ocaña, actor que interpretó a Benito en Vecinos. En una foto se le puede observar una pistola en la mano, acusan se le sembró el arma según esta serie de imágenes”, se puede leer en esta publicación que causó gran impacto y provocó todo tipo de comentarios.

“Si Octavio era zurdo, ¿como por qué se sentiría más cómodo ‘disparar’ con la derecha?”, “La gorra donde tiene el arma no hay tanta sangre, cuando ya no tiene el arma hay mucha mas”, “¿Y se puso el cinturón después de soltar el arma? Porque en la foto del arma ya trae el cinturón en el cuello”, “Siendo de Cuatitlán Izcalli, es lo más seguro que se la hayan plantado”.

En la cuenta de El Blog del Narco se enfatiza en un detalle que no pasó desapercibido por muchos: Octavio Ocaña era zurdo, por lo que la hipótesis de que se le ‘sembró’ el arma que finalmente le quitaría la vida toma más relevancia y más cuando’apareció’ en su mano derecha. Por el contario, algunos testigos dijeron lo que nadie hubiera esperado.

“Seguro sí se la sembraron al ver su error”, “Qué mala onda, como siempre la poli sembrando cosas”, “Ahí se ve claramente cómo la policía del @GobIzcalli también le siembra dos malandros”, “Esa mad… ha de ser plantada, el arma, a ese morro no le faltaba dinero como para andar de malandro”, se puede leer en más comentarios (Archivado como: Revelan cómo murió Octavio Ocaña cuando estaba sentado en su camioneta).

¿Y quiénes eran las dos personas que viajaban con Benito de Vecinos en la camioneta?

Las dos personas que acompañaban a Octavio Ocaña fueron señalados como presuntos ladrones, aunque después el propio papá del actor dejó en claro que ambos estaban encargados de cuidarlos. En esta imagen, se observa a uno de ellos con el rostro ensangrentado. Algunos usuarios aseguraron que a ellos también les habrían ‘sembrado’ armaas.

“Si según fue la poli que lo mató y le sembró el arma, ¿por qué dejaría cabos sueltos con los 2 detenidos? Si fue asalto, ¿por qué no asistió a las víctimas en vez de someterlas como delincuentes? Está raro eso”, “Obviamente se los sembraron y el disparo fue de un policía, los rateros o acompañantes no lo matarían (estaban huyendo), si le hubieran disparado ellos era 100% que los agarraban y si le hubieran disparado porque se detuvo la camioneta no se hubiera impactado abruptamente”.