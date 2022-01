César Bono ofrece reveladora entrevista

El reconocido actor mexicano hace fuerte declaración sobre el fallecimiento de Octavio Ocaña

‘Vecinos’ prepara un homenaje para ‘Benito’, quien murió de forma trágica a unos días de cumplir 23 años de edad ¡Desgarrador! Recientemente, el reconocido actor mexicano César Bono, quien interpreta a ‘Frankie Rivers’ en la serie ‘Vecinos’, ofreció reveladora entrevista donde hace fuerte declaración sobre el fallecimiento de Octavio Ocaña, quien murió de forma trágica a unos días de cumplir 23 años de edad. Fue en el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que el también comediante mexicano abrió su corazón y dijo lo que muy pocos hubieran esperado. Cabe recordar que la serie ‘Vecinos’ prepara un homenaje para el joven, quien es recordado por haber interpretado a ‘Benito’. “Ojalá me hubiera ido yo”, confiesa César Bono Luego de que sufriera un infarto el año pasado, y ocho infartos en el cerebro, el actor mexicano César Bono aseguró que su falta de movilidad lo sigue aquejando hoy en día: “Pues va con muchos problemas, y mira, cada vez que se junta así el trabajo, no puedo asistir a terapia”. ‘Frankie Rivers’ compartió que desde que tuvo ‘aquel’ problema cardiovascular se tuvo que ir a Miami, Florida, por espacio de ocho meses para tratarse. A su regreso a la Ciudad de México, se reincorporó al trabajo y formó parte de una revista cómico musical junto a Luis de Alba y Carmen Salinas, recientemente fallecida.

‘Frankie Rivers’ no oculta su tristeza tras la muerte de Octavio Ocaña Después de compartir que no ha podido llevar sus terapias como debe ser, además de ser ya una persona de la tercera edad, César Bono expresó su sentir tras el fallecimiento de Octavio Ocaña, quien solamente tenía 22 años en el momento en que perdió trágicamente la vida. “Pues muy triste en el sentido de que se fue el actor más joven de la serie (‘Vecinos’), lo cual siempre será una tragedia. Te lo digo sinceramente, con el corazón en la mano, ojalá me hubiera ido yo, que he tenido la oportunidad de vivir muchas cosas que no pudo vivir Octavio”, finalizó el reconocido actor (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Siento muy fuerte a Octavio” La actriz Verania Luken, que interpreta a Virginia en la serie ‘Vecinos’ compartió cómo van las grabaciones de la serie ahora que no está con ellos el joven actor Octavio Ocaña: “Pues vamos avanzando, yo siento, mis compañeros no me dejarán mentir, siento muy fuerte a Octavio en el set, en las grabaciones”. La joven actriz, quien comenzó su carrera artística a los 14 años de edad, también compartió algunos detalles de lo que pasará en esta serie, la cual ha sido todo un éxito desde su lanzamiento el 10 de julio de 2005 y que cuenta con un elenco de lo más talentoso (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Cada vez más cerca el homenaje a Octavio Ocaña Lalo España y toda la producción del programa ‘Vecinos’ están preparando un homenaje muy especial tras la muerte de Octavio Ocaña, quien interpretaba a ‘Benito Rivers’. El equipo ya está grabando la temporada 12 y 13, que estrenarán en este año, y en donde el alma del joven, que falleció a finales de octubre, seguirá presente. “Es una sorpresa, pero será un homenaje muy bello, Elías Solorio y la producción buscó que esté presente la imagen de nuestro querido Octavio, no te puedo develar de qué manera se las ingeniaron el grupo de escritores, ya verán muchas sorpresas muy lindas, que ni te imaginas, seguirá su imagen”.

A Lalo España le costó mucho trabajo hablar con la familia del joven actor “Me costó mucho trabajo (hablar con la familia de Octavio Ocaña), me esperé varios días, cuando hablé con ellos nos quebramos, fue una explosión de emociones de tantos recuerdos bonitos”, dijo. Por otra parte, el humorista está desesperado porque no encuentra la forma de participar en el casting internacional para interpretar a Chespirito en la serie que se preparará. “Yo lancé mi video desde hace un año, tengo entendido que le gusto a Roberto Gómez Fernández, pero yo quiero que me inviten formalmente al casting, es a nivel internacional, pero ahora sí que he recibido puras respuestas de algoritmos, lo envío y me vuelve a salir la misma respuesta, estoy hasta el gorro, no sé qué hacer”.

Mamá de ‘Benito’ vive un triste cumpleaños La familia de Octavio Ocaña intenta continuar con su vida luego de la muerte del actor, sin embargo, ha sido muy complicado para todos. Hace unos días, la madre del fallecido ‘Benito Rivers’, Ana Lucía, celebró su cumpleaños número 51 en medio de la tristeza de haber perdido a su hijo. Fue Bertha, hermana del histrión que murió el 29 de octubre en Cuautitlán Izcalli, quien posteó una foto de su madre junto a Octavio abrazados, aunque no se sabe la fecha en la que se tomó la foto: “Mamita, no sé ni qué decirte por qué normalmente es ‘Feliz Cumpleaños’, pero tu felicidad quedó bastante dañada. Para tu hijo, este día era de lo más importante y especial, pero para nosotros los que quedamos lo sigue siendo mi reina, te amo y celebro y bendigo tu vida”, posteó en Instagram.

Otro inesperado homenaje para el joven actor La muerte de Octavio Ocaña sigue sintiéndose en los corazones de sus fanáticos y, para honrarlo, la Piñatería Ramírez decidió hacer una figura con su icónico personaje en ‘Vecinos’: ‘Benito Rivers’. Se dio a conocer en redes que el famoso negocio de piñatas ha lanzado una piñata del joven actor caracterizado como un indigente que saldrá a la calle a pedir dinero, una personificación que lo volvió famoso en la serie de humor de Televisa. Por otra parte, las grabaciones de la nueva temporada de ‘Vecinos’, donde Octavio participaba, comenzaron hace unos días y el actor Pablo Valentín, quien interpreta a Pedrito Medina, reveló que están preparando un homenaje para el joven que falleció el 29 de octubre (Con información de Agencia Reforma). Archivado como: César Bono hace fuerte declaración sobre el fallecimiento de Octavio Ocaña