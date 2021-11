Sobre la supuesta cantidad que debía el actor de ‘Vecinos’, la persona entrevistada dijo que no sabia y así lo declaró para el medio de comunicación, “no, pero era una fuerte suma de dinero y no sabía de dónde sacarlo, estaba muy asustado, pues le advirtieron que tenía que pagar antes de la primera quincena de noviembre”.

Cabe destacar que la persona que habló de manera exclusiva con la revista TVNotas no fue identificada y sus declaraciones no son oficiales, solo son presuntas versiones, como muchas otras, se han develado en las redes sociales y que hacen aun más difícil conocer la verdad de lo que realmente sucedió durante la persecución en la que murió el artista.

Nuevas versiones sobre la muerte y vida personal del actor Octavio Ocaña, quien interpretó el papel de ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’, ha salido a la luz, una supuesta historia que no ha sido confirmada, pero que da un panorama oscuro de lo que habría sido las causas de su deceso y la principal es que según una persona cercana a él, no quería pisar la cárcel, de acuerdo a una publicación del portal de TvNotas .

De manera cronológica, la persona comentó que presumiblemente: “Durante la persecución, se le ocurrió sacar un arma de su guantera para ‘responder’ en caso de que los policías les dispararan, pues haría de todo con tal de no pisar la cárcel y ser expuesto como delincuente, ya que era famoso. En cuanto sus acompañantes lo vieron, le pidieron que la dejara, que estaba loco, pero él seguía acelerando y escapando”.

Lo único que sí se sabe Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, se mantiene firme: no cree en la versión que presentó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre la muerte de su hijo. El papá del histrión señala que, desde que las autoridades comenzaron a emitir declaraciones respecto al deceso, no se ha contado la verdad de los hechos.

Luego el hombre, que no fue identificado, confesó lo que supuestamente sucedió y al preguntarle sí el mismo actor de ‘Vecinos’ se habría disparado dijo: “Quizá, ya que sus últimos meses los vivió con mucho estrés, paranoia y tenía constantes ataques de ansiedad”, finalizó. Es importante reiterar que sus declaraciones no son oficiales y es solo una más de todas las versiones que circulan en las redes sociales.

“Estoy destrozado, muy cansado y la verdad es que no me interesa. Hoy fue un día muy cansado”, dijo Pérez en una breve entrevista telefónica para Gente. Algunas figuras públicas también han expresado incredulidad sobre la versión presentada sobre el fallecimiento del actor. Archivado como: Octavio Ocaña cárcel

Este domingo, las autoridades indicaron que la bala que mató al joven de 22 años fue disparada por él mismo, de manera accidental, desde el interior de un vehículo en el cual era perseguido por la policía. El dictamen de toxicología indicó también que el mexicano se encontraba en estado de ebriedad. “Sin palabras. No me interesa. Esas son puras mentiras, lo sabemos nosotros y ustedes (la prensa).

Pero además de sus compañeros, familia y conocidos, los seguidores de las redes sociales también dudan de la versión que han dado las autoridades y han surgido muchos supuestos, desde que fue la policía quien disparó, que lo querían asaltar y que le han ‘plantado’ el arma, el alcohol y las drogas, pero nada de eso ha sido comprobado o al menos no lo han oficializado. Archivado como: Octavio Ocaña cárcel

“¡Murió Octavio Ocaña tras dispararse accidentalmente en la cabeza! Sí, claro y yo me chupo el dedo. Mucha luz a toda su familia”, escribió el actor de La Desalmada. La tarde de ayer, los restos de Ocaña, conocido por su papel de Benito Rivers en la serie de televisión Vecinos, fueron sepultados en Villahermosa, Tabasco, frente a familiares, amigos y algunos seguidores.

Acompañada con cantos, aplausos, flores y cartulinas en las que pedían justicia por su muerte, la carroza recorrió las calles y avenidas de esta ciudad, comenzando así la despedida de uno de los hijos predilectos de esta tierra tabasqueña. Al llegar al panteón privado Recinto Memorial, donde fue velado toda la noche, cientos de fans pedían ingresar, pero por protocolos de salud no fue posible. Sus padres, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, agradecieron las muestras de cariño para su hijo. Archivado como: Octavio Ocaña cárcel

Poco a poco fue bajando el féretro hasta que comenzaron a cubrirlo con la tierra, justo en la ciudad que lo vio nacer, justo donde comenzó la historia del famoso “Benito Rivers”. Su padre, don Octavio Ocaña, aseguró que una vez que ha sepultado a su hijo, buscará que se haga justicia para que no quede impune su muerte.

Sobre el féretro en color gris del actor de Vecinos, fue colocada la playera con el número 10 del equipo el Pachuca, además de un rosario de madera, y mientras era bajado hacia el fondo de la tumba, sus fans, familiares y amigos entonaban “Amor eterno”, lo que conmovió más a su familia. “Te vas como un campeón; eres un campeón”, exclamó Ana Lucía Ocaña, su madre, mientras que Nerea, prometida de Octavio, apoyada por las hermanas del actor para no desvanecer, se despidió con un “Te amo”.

“QUIERO QUE MI HIJO DESCANSE EN PAZ”

“Primero hago mi trabajo como padre, yo quiero que mi hijo descanse en paz, y de ahí yo ya me encargo de que esto no quede impune. Porque ya vimos que tiro por viaje matan a niños, matan mujeres, ya no podemos vivir en este país así. Hoy fue mi hijo, mañana va a ser el tuyo, y eso la verdad es doloroso”. Archivado como: Octavio Ocaña cárcel

El actor de Vecinos siempre tuvo una gran conexión con el público por su gran carisma y su talento. También con sus compañeros de escenarios quienes no dan crédito a lo que sucedió, pero mandan mensaje de aliento a sus familiares ante la terrible pérdida sufrida. Archivado como: Octavio Ocaña cárcel