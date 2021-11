“Claro que todo, la cerveza, vaso y demás se lo pusieron ya que con el ajetreo de la huida y el impacto hubieran salido volando y nada en su lugar, que curioso que la lata y el vaso quedará muy bien acomodados en su lugar, no soy perito, pero tampoco soy tonto”, “se ve claramente que todo fue montado, ojalá que se haga justicia y no quede impune como tantos casos”, dijeron más usuarios.

Y continuó: “otra cosa que investiguen y detengan a la policía ratera que se robó el celular y la cadena de oro, ya que todos los policías del estado de México son unas lacras, se dedican a extorsionar solo por el hecho de traer una placa, y al amparo de sus jefes de la fiscalía, que no digan que no es cierto porque hay videos donde los exponen, y el gobernador ni sus luces, calladito”. Archivado como: Octavio Ocaña camioneta

Sin embargo la gente no dejó de creer que nada de lo que había allí era del actor y uno de ellos dio su versión: “Todo fue sembrado por la fiscalía y sus guarros, por que desde un inicio nunca lo mencionaron, desde su persecución ya le iban disparando, habían dicho que nunca le dispararon, todo fue sembrado, su vida personal de él era privada, si fumaba, o tomaba, era su bronca, aquí la bronca que los tecolotes no tenían porqué haberlo privado de su vida, si en verdad hacen una buena investigación verán que con todas las evidencias y videos que hay, los tecolotes son los que mataron a Octavio”.

¿EN REALIDAD LO QUE HABÍA DE OCTAVIO OCAÑA EN LA CAMIONETA ERA DE ÉL?

Sin embargo, la gente no quedó conforme con el peritaje y al ver las fotografías siguieron suponiendo varios escenarios por la muerte del actor de ‘Vecinos’, ya que hay otra foto de lo que había en la cajuela: “Todo lo que pongan de vicio no es de él, y aunque así fuera no nos espantamos por que era un chavo normal y eso no quita que le hayan quitado la vida los policías corruptos! ¿Qué espera señor presidente para limpiar toda esa porquería de Cuautitlán Izcalli?”.

Otra persona no justificó su muerte y escribió: “Hayan encontrado lo que sea eso no significa que en el momento se hayan tomado todo eso. Creo que no soy la única quw en su camioneta se toma una coca o agua y la botella ahí queda 3-4-5 días, total soy yo la que ando ahí, eso no hace constar nada. No quieran desviar lo que es importante, por favor no somos bobos”.