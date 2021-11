Vieira Vidente deja ‘fríos’ a sus seguidores con sus más recientes revelaciones

La vidente confiesa lo que las autoridades no quieren decir sobre la muerte de ‘Benito’

El actor Octavio Ocaña murió al recibir un disparo en la cabeza Lo que faltaba. Días después de que se diera a conocer el trágico fallecimiento del joven actor Octavio Ocaña, quien murió al recibir un disparo en la cabeza, Vieira Vidente revela lo que las autoridades no quieren decir sobre el deceso de ‘Benito’, personaje que saltó a la fama por aparecer en la serie de televisión Vecinos. Por medio de su canal oficial de Youtube, donde cuenta con más de un millón de suscriptores, la vidente compartió un revelador video que provocó todo tipo de reacciones, donde le aplaudieron por tener el valor de decir la verdad. Por si fuera poco, compartió la razón por la que pasó esta terrible tragedia. ¿Qué están escondiendo las autoridades sobre la muerte de Octavio Ocaña? Antes de entrar de lleno con la lectura de cartas, Vieira Vidente comentó que todo esto lo hace con mucho respeto, en esta ocasión, tanto por la memoria del actor Octavio Ocaña como por sus familiares, sin contar a los admiradores de ‘Benito’, quien se ganó el corazón de los televidentes desde que era pequeño. “Yo miré las fotos del incidente que pasó y yo tampoco quedé muy convencida”, expresó la vidente, quien por esta razón decidió hacer esta lectura de cartas, además de insistir en que lo hace con mucho respeto para honrar la memoria del joven actor, quien en unos días más hubiera cumplido 23 años de edad.

Desde dónde se encuentra, ‘Benito’ quiere saber lo que pasó en realidad “Las cartas me están diciendo, yo no voy a decir lo que ya muchos saben: quien era él, que estaba en la serie Vecinos, para nada, ni de dónde viene. Lo que muchos no saben es que Octavio era un gran ser humano, un gran chico, tremenda persona, muy humilde”, comentó Vieira Vidente en su primer lectura de cartas. A continuación, la reconocida psíquica expresó que el actor era del tipo de personas que se quitaban el pan de la boca para dárselo a alguien más: “Era muy humanitario, tremendo hijo, quería mucho a su familia, a su papá y a su mamá, pero aquí me están saliendo la justicia y la guerra, él batalló mucho, él era de muchos amigos en quienes confiaba”.

Octavio Ocaña era una persona que confiaba ‘de más’ en sus amigos Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente compartió que algo que distinguia a Benito de la serie Vecinos es que era una persona que confiaba ‘de más’ en sus amigos: “Aquí me está saliendo como una ‘traición’, el padre de él se enterará, aquí hay alguien que lo tracionó a él”. ¿Quién será? “Lo ha traicionado antes, pero (también) lo traicionó últimamente. Yo aquí estoy viendo que él se ha sentido ‘confundido’ y aquí me sale que él tenía planes de boda, casarse, tener sus propios hijos y ser feliz con la persona que el quería”, reveló, refiriéndose a la joven Nerea Godínez, quien quedó devastada tras la muerte de Octavio Ocaña.

“Octavio Ocaña no se sentía bien, se sentía derrumbado”, confiesa Vieira Vidente Y en lo que tomó por sorpresa a muchos, la clarividente, quien se dirigió al papá del joven actor para que viera este video, aseguró que Benito no se sentía bien en los últimos días, incluso que se sentía ‘derrumbado’, motivo por el que probablemente estaría ingiriendo bebidas embriagantes. “Aquí me salen las copas y en la segunda tirada (de cartas) me sale la copa nuevamente, además de que él sale con la cabeza agachada, lamentándose. Él últimamente no la estaba pasando bien y aquí (en otra carta) hay una mujer en el medio, él si la quería (a su novia), pero estaba muy confundido últimamente, pero no es por ella, a él le estaban pasando ciertas cosas”.

¿Un amigo de Benito fue quien lo traicionó? “Él tenía un amigo muy allegado a él, que no era llenito, no era chaparrito, pero era bajito, de pelo negro, y Octavio pensaba que era su amigo, pero no lo era, y que va a tener muchos secretos con la justicia, no va a decir la verdad, no va a decir lo qué es”, comentó Vieira Vidente sembrando más duda entre los internautas. Ahora, la psíquica, tomando en cuenta a las cartas, los ángeles y sus ancestros, compartió que ella no ve que el arma que le quitó la vida a Benito de Vecinos estuviera dentro de la camioneta que iba manejando el actor: “El arma no era de él, aquí hay ‘mano negra’, ‘gato encerrado’ y la verdad no va a salir a la luz”.

Toma mayor fuerza la teoría de que se le ‘sembró’ un arma a Benito En lo que muchas personas han coincidido en redes sociales, es algo que también aparece en las cartas de Vieira Vidente: al parecer, se le ‘sembró’ un arma a Benito de Vecinos en su camioneta: “Yo no estoy viendo, ni en esta tirada, que hubo alguna persecución de algunos bandidos, maleantes, para agarrarle su camioneta”. “Aquí me está saliendo que fue la justicia, la policía, los que cometieron un error, ni ellos mismos sabían que era Octavio Ocaña. Es cierto que él venía a una gran velocidad y que últimamente estaba viviendo la ‘vida loca’, pero la policía cometió un grave error, una injusticia muy grande”, comentó la psíquica.

Vieira Vidente aseguró que alguien le disparó a Octavio Ocaña De acuerdo con la versión oficial de las autoridades, el joven actor perdió la vida por un disparo que se dio de manera accidental en la cabeza, algo en lo que muchas personas no están de acuerdo, al igual que Vieira Vidente, quien aseguró que, basándose en sus cartas, alguien fue quien disparó contra Octavio Ocaña. “A él le disparan. Veo dos disparos, pero uno de esos dos le llegó a él, es cierto, cuando ya la policía lo alcanza y no fue de más nadie, el disparo no salió de adentro de la camioneta. Cuando la policía se acerca, él todavía estaba vivo, pero a la policía no le convenía llamar a la ambulancia para que él no diera sus últimas palabras a las personas que se lo estaban llevando”.

“La policía va a ‘limpiar’ todo como siempre” A punto de terminar con sus revelaciones, Vieira Vidente aseguró que, tras la muerte del actor Octavio Ocaña, “la policía va a ‘limpiar’ todo como siempre”. Cabe recordar que hace apenas unos días se difundió en redes sociales un video donde se observaba a cuatro personas vestidas de civiles ‘alterando’ la escena del crimen. “Aquí va a haber muchos secretos. También yo veo que uno lo va a traicionar, de sus amigos que andaban con él, va a decir muchas cosas que no son, claro, para limpiarse él, y para que la policía no lo mande a silenciar más adelante. La policía le va a decir que si habla le va a pasar algo o lo van a dejar detenido por más tiempo”.

¿Qué le espera al papá de Octavio Ocaña? Hasta las últimas consecuencias, fue lo que dijo el papá de Octavio Ocaña que llegará para esclarecer la muerte de su hijo, aunque Vieira Vidente reveló que no tendrá éxito alguno y terminará por dejas así las cosas, pues se resignará que nada ni nadie se lo podrá regresar con vida: “El padre sabe que no puede hacer mucho porque le pueden hacer algo el día de mañana”. Y sobre los rumores que Benito de Vecinos andaría en malos pasos y que tenía amistades relacionadas con el narcotráfico, la psíquica afirmó que no es así: “Muere a los 22 años, y al morir un día 29 (de octubre), ya son tres ‘2’. Yo si les digo que la justicia (la policía) cometió un grave error y lo dejaron morir”.