El caso de Octavio Ocaña alcanza a fans, amenazan a activistas

En plena marcha reciben mensaje intimidatorio para que no exijan justicia

Sin embargo, no hacen caso y continúan con su protesta En espera de que hoy los abogados de la familia den nueva información sobre la investigación que hacen sobre la muerte de Octavio Ocaña, actor que interpretó el papel de ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’, ahora el caso alcanzó hasta a los seguidores, ya que a través de las redes sociales amenazan a activistas que exigen justicia para el artista, de acuerdo a información publicada por el portal de La Verdad Noticias. Desde el fin de semanas personas que integran el colectivo Resistencia Civil Ciudadana entre otras cosas, exigen una depuración policial, pues aseguran que el artista no se disparó solo, sino que además fue víctima de abuso de los elementos. Este señalamiento no es el oficial pero la gente y su familia consideran que no concuerda la versión de la Fiscalía. ¿QUÉ DIRÁN HOY LOS ABOGADOS DE LA FAMILIA? Aunque hay que recordar que la versión oficial señala que el actor de ‘Vecinos’ se disparó solo y de manera accidental, sin embargo, tanto la familia como los seguidores de ‘Benito Rivers’, están seguros que no fue así y hasta se han atrevido a señalar a la corporación policiaca como la culpable de la muerte del artista de Televisa. Mientras tanto, aunque la información en torno al caso ha disminuido en estos días, la tensión crece con este tipo de expresiones violentas anónimas, sin embargo, hoy será un día crucial, pues los abogados de la familia han convocado a una rueda de prensa en la cual darán a conocer más detalles sobre la investigación que ellos han hecho en base a los expedientes oficiales.

¿QUÉ MENSAJE AMENAZANTE RECIBIERON? Fue uno de los organizadores de Alto a la Tortura, quien en plena marcha recibió un mensaje desde un perfil sin foto en el que la advertían de una seria consecuencia si no dejaban de salir a las calles. La cuenta desde la que salió el peligroso mensaje fue del nombre Karla García quien de manera textual le escribió: “Deja de estarme calentando la plaza en Izcalli, sino te voy a ir a matar a ti”. Aunque en un principio sintieron temor, decidieron continuar con la marcha. El mensaje se envió alrededor de las 13:49 horas, pero no hicieron caso y continuaron su marcha hasta terminarla. Durante la protesta señalaron presunto abuso policial, violación a los protocolos, ya que aseguran, se contaminó el área del crimen. Archivado como: Octavio Ocaña amenazan activistas

¿QUÉ DIRÁN EN LA RUEDA DE PRENSA DE HOY? Apenas al inicio de esta semana, Octavio Pérez, el padre del actor de ‘Vecinos’, informó a través de su cuenta oficial de Instagram que hoy miércoles 8 de diciembre de 2021, el grupo de abogados y expertos que contrató, convocan a una rueda de prensa par dar un informe detallado de los que han investigado sobre la muerte de ‘Benito Rivers’. De manera textual dice el comunicado: “A los medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer a la opinión pública los avances legales y periciales respecto del caso de Octavio Ocaña, informamos que el equipo legal que representa a la familia Pérez Ocaña e integrantes de la familia, llevaremos a cabo una rueda de prensa en las oficinas de nuestra fundación el próximo 8 de diciembre a las 10 horas”. Archivado como: Octavio Ocaña amenazan activistas

¿QUÉ ACCIONES LEGALES TIENEN PREPARADAS? Debido a que el padre del actor de ‘Vecinos’ tiene desactivada la opción de mensajes, no fue posible ver la reacción de la gente, pero la inquietud está centrada en el mensaje que dará el equipo de la familia, pues ya pasó más de un mes de a muerte del artista y todo sigue igual, pese a que hay señalamientos de un presunto crimen y no un disparo accidental. Es por eso que las movilizaciones se han realizado desde que falleció, pues mucha gente encuentra su puestas incongruencias entre la versión oficial y los hechos que se muestran en las imágenes que se mostraron en la televisión y las redes sociales. Hoy se revelarán los detalles de la investigación de la familia y posibles acciones legales, como posibles demandas. Archivado como: Octavio Ocaña amenazan activistas

Octavio Ocaña amenazan activistas: ¿DESAPARECERÁ LA SERIE DE ‘VECINOS’? Pero en medio de toda esta situación legal, las cosas en los foros de Televisa no andan tan bien, al menos en cuanto ánimos por la muerte del actor. Apenas hoy se dio a conocer que sin el personaje de Octavio Ocaña dentro de la serie “Vecinos”, el futuro para el programa de televisión es muy difícil, así lo piensa el actor César Bono. El mes pasado se dio a conocer que la producción comenzaba a grabar sus temporadas 12 y 13, tan sólo unos días después de que uno de los integrantes del elenco, el actor Octavio Ocaña, falleciera en la carretera Lechería-Chamapa. El histrión de 22 años recibió un disparo en la cabeza luego de que se diera una persecución con la policía del municipio de Cuautitlán Izcalli. Una de las versiones dice que él mismo se disparó accidentalmente, la cual ha sido rechazada por la familia de Ocaña.

Octavio Ocaña amenazan activistas: ¿PORQUÉ EL ÉXITO SE DEBÍA A ÉL? Para César Bono, quien actualmente promociona la serie “Cecilia”, de Paramount+, únicamente hay palabras buenas hacia Ocaña. “Octavio me enseñó a ser agradecido. ‘Vecinos’ tiene 16 años al aire y creo que el éxito era Octavio Ocaña, no César Bono, no Macaria, no nadie, más que Eugenio Derbez que se le ocurrió hacer la serie y como actores el más importante Octavio porque era un niño divino”, comenta Bono. La comedia de situación, cuyos episodios pasados se transmiten por Las Estrellas, fue estrenada en 2005 con un elenco que incluye a Bono, Mayrín Villanueva, Macaria y Eduardo España, entre otros. Como el nombre lo dice la trama sigue a un grupo de vecinos y todos los conflictos y alegrías que viven en el mismo edifico.

Entre esos vecinos está la familia Rivers, conformada por Frankie Rivers (César Bono), Lorena Ruiz de Rios (interpretada por Ana Bertha Espín y su hijo Benito Rivers (Ocaña), quien comenzó a interpretar el personaje cuando tenía alrededor de seis años.

Octavio Ocaña amenazan activistas: ¿SE ENOJARON LOS COMPAÑEROS DE OCTAVIO OCAÑA? No es la primera vez que César le atribuye el éxito de “Vecinos” al trabajo de Octavio Ocaña y es una idea que aún mantiene. “Un día dije esto, que el chingón de la serie es él y se volvieron a molestar los actores porque no les dije que eran ellos, y entendí que lo que no te gusta como actor y como actriz es que no te digan que eres el chingón, pero hay que saberlo”, considera. “Como pienso así y como tengo más de 70 años ya no me callo, digo, Octavio Ocaña todavía vive gracias a su ángel, a su capacidad de amor y de que lo amara México. A ‘Vecinos’ lo aman por Octavio Ocaña, no por César Bono, ni por los demás”, sentenció el experimentado actor de Televisa. Archivado como: Octavio Ocaña amenazan activistas