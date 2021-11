Filtran video de Octavio Ocaña en el que presuntamente amenaza con una pistola

Al parecer el actor de ‘Vecinos’, se molestó por fallar un gol en partido de futbol

Amaga a jugadores del otro equipo y compañeros toman una arriesgada decisión Cuando la muerte del actor Octavio Ocaña, quien interpretó al personaje de ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’, es todavía un misterio para muchos, aparecer un video en redes sociales en el que presuntamente amenaza con una pistola a los jugadores del equipo rival de futbol, porque supuestamente falla un gol, situación que ha causado indignación entre los usuarios, pero este no es el primer video en el que se le relaciona con la manipulación de un arma de fuego, de acuerdo al portal de El Imparcial. A más de dos semanas de su trágica muerte, los internautas continúan publicando material del artista, se desconocen los motivos por los cuales filtran esas imágenes, muchas personas creen que solo quieren desprestigiar su imagen, pero la familia, amigos y seguidores, mantienen firme la opinión de que era un buen muchacho, pese a que se mostraron videos de él mientras supuestamente se drogaba y otra con un arma de fuego. ¿CONSIDERAS QUE SU ACTUACIÓN FUE UNA AMENAZA DE MUERTE A LOS DEMÁS? Actualmente las autoridades han mostrado apertura hacia la familia para que de primera mano tengan acceso al expediente de las investigaciones sobre su muerte, ya que ésta acusa a los policías por su deceso, ya que no están de acuerdo con el dictamen pericial que establece que él mismo se disparó de manera accidental, sin embargo, hasta el momento no se ha podido demostrar lo contrario y los policías que participaron en la persecución están suspendidos. Es por eso que desde que falleció, han comenzado a circular un sinfín de video sobre su vida privada, lo que ha dado pie a muchas personas a juzgar si es o no una víctima, para que muchos cuestionen su estilo de vida. Ahora con este video resurgen las opiniones sobre el actor de la serie de ‘Vecinos’ y muchas personas ya lo ‘condenan’ por la forma en que presuntamente actúa, de una manera agresiva, amenazante y hasta prepotente, sin embargo, en las imágenes no se aprecia bien que sea él.

Octavio Ocaña amenaza pistola: ¿PORQUÉ HABRÍA AMENAZADO AL EQUIPO CONTRARIO? Al comienzo del video se alcanza a ver un campo de futbol soccer y al fondo los jugadores de dos equipos, un con uniforme color rojo (de Octavio Ocaña) y el otro el rival, de color azul. Entonces todo es confusión y se ve a un hombre, con las mismas características del artista (bajo de estatura, delgado, piel blanca y cabello naranja), sin embargo, no se puede asegurar que es él, y se muestra amenazante con los contrarios, mientras alguien intenta calmarlo. La publicación indica de manera textual lo siguiente: “Y se les olvida cuando amenazó a todos en un partido con una pistola nomás por que no metió gol”. Este mensaje se subió en la cuenta de Twitter @KpochMx y que ha causado polémica. Aunque no se alcanza a ver de manera clara, parece que el actor sostiene algo en la mano, la publicación hace el señalamiento de que es un arma de fuego, pero no se puede asegurar por la lejanía.

¿CÓMO LO CONVENCIERON DE DETENER LA AMENAZA CON EL ARMA DE FUEGO? La actitud de la persona a quien señalan es el artista, parece ser de prepotencia y de intimidación, se da vueltas por todos lados como intentando llegar hacia alguien, pero un hombre de su equipo se lo impide, se desconoce si era el papá. En un momento dado se quita la camisa, la tira al suelo y en eso la producción del video encierra en un círculo rojo lo que supuestamente es un arma de fuego, pero sigue sin apreciarse de manera clara por la lejanía. Entonces al ver que no puede hacer nada, acepta salirse de campo mientras es escoltado por más personas y al final se queda platicando con todos los de su equipo. Mientras sucede esto, algunos aficionados que miran el partido desde las gradas, grabaron cada detalle y comenzaron a criticar la actitud del actor de la serie de ‘Vecinos’ e incluso llegaron a burlarse y recriminar la actitud intimidatoria del famoso que dio vida al personaje de ‘Benito Rivers’. Archivado como: Octavio Ocaña amenaza pistola

Las personas que grabaron el video comienzan a señalar que es el actor de la serie de 'Vecinos' quien sacó a relucir la pistola y uno de ellos se burla mientras a una mujer se le escucha decir 'Benito asesino', en relación al personaje que lo hizo famoso en la televisión mexicana y con el cual se ganó el cariño no solo del público, sino de sus compañeros de Televisa, quienes lo han calificado como una buena persona, al igual que su familia y amigos. Pero otros sector del público ha criticado su vida privada por otros videos en los que se le ve presuntamente consumiendo droga, manipulando un arma de fuego y tomando bebidas embriagantes. Incluso uno de los aficionados hace la advertencia de que se puede topar con alguien que si le haga frente a sus amenazas y actuar violento. Afortunadamente al parecer no sucedió nada más allá de un simple susto que pasó el equipo contrario. ADVERTENCIA, FUERTES IMÁGENES, para ver el video haz click aquí.

Octavio Ocaña amenaza pistola: ¿ANDABA EN MALOS PASOS? Ante esta ‘evidencia’, los usuarios no dudaron en dar su opinión sobre el actor de ‘Vecinos’: “Pregunta y realmente ¿Mató a alguien? Mi pregunta aquí es ¿Porqué no denunciaron estas personas en vez de mofarse?”, “osea que ¿Eso justifica que lo maten? Dudo que seas una blanca paloma”, “eso no justifica su muerte, pero sí nos da conocimiento de sus pasos. Y cómo fue que solito sentenció su muerte. Si no hubiera huido, seguiría vivo, si no hubiera tenido un arma estaríamos todos de acuerdo que fue la policía quien lo mató. Solito se fue de este mundo, solito”. Algunas personas más juzgaron: “Yo no miro en ningún lado que saquen una pistola, ni tampoco que sea Benito, el video está muy borroso y de hecho solo se escuchan las voces que es Benito y de ahí le empiezan a tirar calabaza, pero el video no está nada claro, no mam…”, “también dejen de justificar todas las actitudes de una persona. El chico estaba en malos pasos y si es relevante ver estos videos Benito nos caía bien Octavio era alguien que no conocíamos cómo se demuestra aquí”.

Pero la gente seguía enjuiciando las imágenes, que sobra decir que no se ve que realmente sea el actor de 'Vecinos', ni se alcanza ver si realmente es una pistola: "Exacto. Muchos tienen la imagen del niño Benito bonito y tranquilo, pero solo es un personaje. Realmente no conocíamos a Octavio", "¿Cómo saber que es él si no se ve nada? Quién nos asegura que ese video lo acaban de grabar, solo dicen su nombre para seguir manchando su imagen. Recuerden él ya no se puede defender y no merecía morir así. Todos tenemos defectos y virtudes#AscoQ quieren manchar su imagen". Otras personas comenzaron a dudar que fuera el actor: "¿Y cómo le haría para jugar con una pistola? Ojalá que a esta gente que está publicando todo esto nunca les maten un familiar de la misma manera", "¿Y si era Octavio? Al menos yo no logro distinguir bien su rostro", "ni se ve nada", "solo es un humano más lleno de errores y defectos", no pudo estar más editado este video, ¿Cómo va a ser posible jugar con un arma metida en dónde? No mam…"

Octavio Ocaña amenaza pistola: DUDAN DE QUE SEA EL ACTOR DE BENITO U POR UNA RAZÓN Los usuarios no dejaron de opinar e incluso sacar sus propias opiniones: Él dispara y a ustedes les da risa, en fin la hipocresía”, “y si se encontró a unos weyes que con esa misma arma le dieron fin”, “caras vemos, personas no conocemos”, “era de lo peor ese we…”, “no se ve quien es pero, bueno él ya está descansando solo Dios lo puede juzgar”, “me quedé esperando”, “estaba jugando”, fueron otras de las opiniones de la gente en la red social. “Nunca van a pasar de dónde están”, “sorry pero no miré ninguna pistola”, “¿Ahora qué dirá el papá?”, “como cag… que estén mam… y mam…, ojalá el que subió el video no viva la injusticia de que lo maten o le maten a alguien porque solo así cerramos el hocico”, fueron otros de los comentarios de los usuarios de las redes sociales al ver el video donde supuestamente el actor de ‘Vecinos’, amenaza a jugadores del equipo rival en pleno campo de futbol.

Octavio Ocaña amenaza pistola: ¿SE MANIFESTÓ EL ESPIRITU DEL ACTOR A SU EXPROMETIDA? Recientemente la novia de Octavio Ocaña aseguró que el espíritu del actor muerto se manifestó. A casi un mes del brutal incidente donde Octavio Ocaña murió, su exprometida, Nerea Godínez ha roto el silencio y hablado sobre supuestas ‘apariciones’ del actor asesinado en su casa. Ella habló ante las cámara del programa “De Primera Mano”, con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante y reveló que “Benito” se la ha aparecido en su casa. Nerea Godínez reveló cómo fue y sintió con la manifestación de su exprometido en su casa. “Estoy bien, dentro de lo que cabe, estoy intentado continuar con mi día a día, no te diría que con mi vida”, dijo Nerea Godínez, la joven exprometida de Octavio Ocaña que ha atraído la atención de las redes sociales a partir de la terrible muerte del actor de la famosa serie de Televisa “Vecinos”. En la corta entrevista que fue publicada en redes sociales, Nerea Godínez confesó que la hermana de su exprometido ha sido de gran apoyo para ella. “Voy de la mano mucho con Bertha (hermana de Octavio Ocaña)… nos vemos casi a diario.. eso me ha ayudado bastante”, reveló.

Al ser cuestionada sobre si había sentido la presencia de su exnovio tras la fatal muerte, la joven contestó de manera firme. "Si, ya se hizo presente". El brutal accidente, ha desanderado manifestaciones y reclamos por justicia. El Gobierno de Cuautitlán Izcalli suspendió a tres policías municipales vinculados con el caso de Octavio Ocaña. También se le preguntó cómo es que el hombre que se convertiría en su esposo y que murió trágicamente al ser perseguido por policías mexicanos se la había manifestado. "Me abrió puertas, me tiró cosas", dijo la novia de Octavio Ocaña al revela la manifestación de su espíritu. Los agentes suspendidos estuvieron presentes el día en que se reportó la muerte del actor de 'Vecinos', luego de una persecución y choque que se registró en la carretera Chamapa-Lechería en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Además, una policía fue separada de su cargo tras ser exhibida en videos con una cadena que pertenecía al actor, señala Agencia Reforma. "Casi con todos nosotros ya se ha hecho presente", aseguró la exprometida de Octavio Ocaña. La reportera le cuestionó si había sentido miedo durante la supuesta aparición de "Benito", a lo que la exprometida contestó tajantemente que si. "Al principio si, pero ya después me calme… y dije probablemente es él", contó.

El Ayuntamiento donde murió Ocaña había defendido previamente a los policías involucrados, que, según la dirección de seguridad pública municipal, habían actuado según el protocolo. "El lamentable suceso acontecido en el territorio Municipal ha generado diversas reacciones en las redes sociales", dijeron las autoridades. Tras el trágico suceso una serie de escándalos y ataques han envuelto a la exprometida de "Benito", quién se defendió en la entrevista para "De Primera Mano" señalando que ya no quería realizar entrevistas a las que tuviera que ir y que esa la daba por haberla 'encontrado'. Además, reveló el motivo por el cuál prefería ya no dar entrevistas. "No sé cómo manejarlo, prefiero tomar mi distancia.. seguir mi vida normal publicando mis cosas", dijo la novia de Octavio Ocaña tras revelar la aparición del espíritu del actor. Nerea Godínez también respondió a los rumores de que tuvo que ver con la muerte de "Benito".