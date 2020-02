Obrero mexicano usó Facebook para cobrar deuda laboral.

Jesús Ramírez, patrón del obrero, lo atacó a golpes por difamarlo en la red social.

El obrero hispano le reclamaba el pago de 850 dólares.

Un obrero mexicano se vengó de su patrón usando la red social Facebook colgando fotos de sus propiedades e hijos, para revelar que le debía dos meses de pago.

El comportamiento del obrero mexicano causó que su patrón arremetiera contra él en plena vía pública.

El patrón hispano, identificado como Jesús Ramírez, interceptó al obrero mexicano cuando éste estaba en el interior de su vehículo en compañía de otras dos personas.

En un video divulgado, a través de las redes sociales, se observa como el patrón hispano le lanza varios golpes en el pecho al obrero mexicano, quien lucía una franela blanca y pantalón marrón.

El patrón hispano afirmaba, durante el altercado, que lo denunciaría ante las autoridades policiales por difamación, luego de ser denunciado por el obrero mexicano como una persona que no le gusta cumplir con el salario laboral.

La publicación contra el patrón hispano generó controversia y cientos de comentarios negativos que, según él, atentó contra su honor, reputación y dignidad.

Foto/Captura Mundo Hispánico Foto/Captura Mundo Hispánico

Mientras que Jesús Ramírez expulsaba una ola de insultos y reclamos, el joven obrero mexicano le exigía de manera constante el pago de 850 dólares por dos meses de trabajo.

Por ese motivo, el obrero mexicano se apoyó en Facebook para reclamar lo que le corresponde ante la negativa de Jesús Ramírez.

¿Por qué no me pagas?, le insistía de manera reiterada el obrero mexicano a Jesús Ramírez, quien seguía con las agresiones físicas y verbales.

Jesús Ramírez: Obrero no había presentado la W7

El empresario latino, Jesús Ramírez, dijo que no le había pagado los 850 dólares al obrero mexicano porque esté no había presentado el formulario W7.

El formato W7 es el número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) solicitado por las empresas a la hora de contratar a trabajadores en los Estados Unidos, para cuestiones tributarias.

“No me entregaste la W7”, le respondía Jesús Ramírez, mientras que el obrero mexicano expresaba que él tenía conocimiento que no contaba con el formulario, a pesar de este dio trabajo en su empresa.

El altercado no cesaba

El empresario latino, Jesús Ramírez, no paraba con atacar al obrero hispano en el interior de la unidad, por haberlo desacreditado por Facebook.

Para evitar que el obrero hispano se marchara del lugar en su carro, los autos que manejaban Jesús Ramírez y su esposa fueron atravesados para impedir la movilidad de mismo.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Al caer la noche, el obrero hispano decidí abandonar el carro donde se movilizaba, esperado que el empresario agresor decidiera darse por vencido.

A la final, las autoridades policiales nunca llegaron al sitio, donde se registró el altercado entre estas dos personas de nacionalidad hispana.

