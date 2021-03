Hombre obliga a mujer a cortar su cabello mientras confiesa supuesta infidelidad

La víctima no deja de llorar y en todo momento sienta culpa y pide perdón por ello

El video circula en redes sociales, pero condenan el actuar del sujeto porque prácticamente la secuestró Como si fuera sacada de una película, a través de un video un hombre obliga a una mujer a cortar su cabello para confesar una supuesta infidelidad, la aparente muestra de arrepentimiento circula en las redes sociales, de acuerdo a información del portal de noticias de Diario Libre. La imagen es por demás estremecedora, vergonzosa y hasta violenta. Una mujer sentada en una silla, con ropa oscura y solo unas tijeras. Mientras, confiesa paso a paso lo que supuestamente le hizo a su pareja, sin dejar de llorar y cortar su cabello. CONFIESA POR AMENAZA E INTIMIDACIÓN Indignante para cualquier ser humano. En un afán de exhibir y humillar a la mujer, el hombre interviene en varias ocasiones para hacerle algunos cuestionamientos sobre su comportamiento, en todo momento ella se mostró culpable y arrepentida. Sin embargo, esta confesión se efectuó por medio de la fuerza, de la intimidación y la amenaza, por lo que usuarios de redes condenan el hecho en el que el hombre sometió a la mujer a cortar su cabello mientras confesaba una supuesta infidelidad.

LA RESCATAN DE CAUTIVERIO Imagen tomada de Youtube Cebolla NewsEl hombre fue identificado como Diego Mendoza Martínez y en estos momentos es buscado por las autoridades policiacas, luego que la mujer fuera rescatada de su cautiverio en el municipio Cabrera en la provincia María Trinidad Sánchez. Fueron miembros del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional quienes por medio de un operativo rescataron a la víctima y que por el momento se encuentra en un lugar en resguardo para asegurar su buen estado físico y psicológico.

VIDEO CIRCULA EN REDES SOCIALES La identidad de la mujer ha quedado protegida por las autoridades, quienes no dieron a conocer el nombre, sin embargo, el video sin censura comenzó a circular a través de las redes sociales y esto a generado indignación en la sociedad. La víctima no para de llorar, de sufrir y de cortar su cabello. El hombre prácticamente la obliga a confesar su infidelidad y hasta le dice que prefiere eso a ponerle una mano encima o hacerle un daño más trágico. Para ver el video haz click aquí.

TODO UN OPERATIVO Como si fuera una película de Hollywood, se montó un operativo encabezado por un equipo liderado por el coronel de la Policía Nacional, Juan Pablo Ferreira Veras, además del fiscal titular de María Trinidad Sánchez, Juan Mateo Ciprián. Estas acciones lograron el rescate de la víctima a quien un hombre obligó a cortar su cabello para confesar una supuesta infidelidad. En el video el hombre le hace varias preguntas y hasta se ‘justifica’ por lo que le hace.

ES PERTURBADOR Entonces llegó el momento de la ‘verdad’ y la mujer a quien obligar a cortar su cabello por supuesta infidelidad, confiesa lo que le hizo a su pareja: “Le fui infiel a mi esposo, le metí un hombre en la cama”. dijo ante la cámara. Entonces de alguna forma ‘agradece’ que no le hayan hecho algo peor: “Esto que yo hice era para haberme matado, un hombre me pudo matar… y para que él no me mate yo estoy haciendo este vídeo, para demostrarle a él que estoy arrepentida.

“NO VOY A FRACASAR POR UNA MUJER COMO TÚ” Luego el hombre que obliga a mujer a cortar su cabello por la presunta infidelidad le dice como para justificarse: “Yo prefiero mejor verte haciendo eso, que yo ponerte la mano a ti, porque yo no voy a fracasar por una mujer como tú… Yo todavía no creo lo que estoy escuchando”. Y entonces agrega como una presunta amenaza: “Prefiero no ponerte la mano… es mejor que te vean viva a que me vean preso porque yo te maté. Porque por cosas como esa es que matan mujeres, por burlarse de un hombre que te dio todo”.

LE ‘PERDONÓ’ LA VIDA La mujer fue obligada poco a poco a cortar su cabello por la supuesta infidelidad, usando una tijeras, pero en un momento dado el hombre le da una máquina para que se rape y entonces él dice algunas cosas intentando justificar su proceder. “Yo te mandé a recortarte la cabeza, porque no voy a ponerte la mano, pero tampoco voy a dejar irte así… Yo te trato como persona. Son pocos los hombres que dejarían con vida por algo así y muchos me dirán: ‘porque la dejaste así y no la botaste de la casa'”.

GOLPE PSICOLÓGICO En una parte más del video de la mujer a la que obligan a cortar su cabello por supuesta infidelidad, se escucha que el hombre le hace varias preguntas, entre ellas que si le faltó algo a su lado, para que respondiera. Entonces la mujer dice que nunca le faltó nada a lado de él, por lo que la exhibe y humillarla, ya que el video ya circula en las redes sociales. La exposición de la mujer en redes sociales la ha puesto en una situación difícil y se encuentra recibiendo ayuda psicológica.

“ESE ANIMAL NO TIENE CONCIENCIA” De inmediato las opiniones en la página de youtube de Cebolla News aparecieron y algunas personas escribieron: “Eso es mentira, no creo que ella hizo eso. Ese hombre debe ser denunciado y esa muchacha debe buscar refugio, alguien que la ayude”. Algunos más comentaron: “Soy hombre y no apoyo lo que esa joven hizo, pero a ese animal que le hace esa humillación no tiene conciencia, déjala, pero no la humille de ésa manera”, “Dios santos, si usted me fue infiel y me di cuenta bye bye sharly, usted más que nadie se dará cuenta lo que perdió si en vdd le daba todo”.

ENFRENTARÁ A LA LEY La policía comenzó su búsqueda y logró dar con el paradero del hombre por lo que ya se alista a enfrentar un juicio por varios delitos, luego que obligara a la mujer a cortar el cabello por una supuesta infidelidad, sin embargo, no se han dado a conocer más detalles al respecto. El video ha generado muchas opiniones en contra: “Aprendamos a respetar las ideas y las decisiones de cada persona, solo así tendremos un mundo mejor. La actitud de un hombre hacer esto es casi igual al matarla porque la está humillando, la está maltratando ante el publico”.