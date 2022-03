El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Moscú está listo para las conversaciones de paz, pero presionará en su esfuerzo por destruir la infraestructura militar de Ucrania, que según el Kremlin representa una amenaza para Rusia, informó The Associated Press.

La cifra de refugiados proporcionada por la ONU a The Associated Press se alcanzó el miércoles y supone que más del 2% de la población ucraniana se ha visto expulsada del país en menos de una semana. La evacuación masiva era patente en Járkiv, donde residentes desesperados por escapar de los proyectiles abarrotaban la estación de tren de la ciudad y llenaban los trenes, a veces sin saber a dónde se dirigían. Archivado como: Revelan cuál es el objetivo de Rusia.

Estados Unidos y sus aliados han insistido en que la OTAN es una alianza defensiva que no supone una amenaza para Rusia. Y Occidente teme que la invasión rusa pretenda derrocar el gobierno de Ucrania e instalar un régimen afín. Las fuerzas rusas mantuvieron su presión. Mariúpol, una gran ciudad en el Mar de Azov, estaba cercada por fuerzas rusas, según el Ministerio británico de Defensa. La situación de otro puerto vital, Jersón, una localidad de astilleros en el Mar Negro con 280.000 habitantes, no estaba clara. Archivado como: Revelan cuál es el objetivo de Rusia.

Rusos toman la ciudad más grande

Las fuerzas rusas dijeron haber tomado el control total de Jersón, lo que la convertiría en la ciudad más grande tomada hasta ahora. El Ministerio británico de Defensa dijo que era posible, aunque aún no se había verificado. El alcalde dijo que no había fuerzas ucranianas en la ciudad, aunque bandera ucraniana seguía ondeando allí.

Durante la noche, periodistas de Associated Press en Kiev oyeron al menos una explosión antes de que empezaran a circular videos de aparentes ataques a la capital. Los objetivos no estaban claros en un primer momento. El Ministerio ruso de Defensa dijo haber destruido un centro de reserva de retransmisiones en el distrito de Lysa Hora, unos 7 kilómetros (4 millas) al sur de la sede del gobierno. El Ministerio dijo que se habían empleado armas de precisión no especificadas y que no había víctimas ni daños a edificios residenciales. Archivado como: Revelan cuál es el objetivo de Rusia.