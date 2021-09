Según reportes de la prensa española, el Obispo Xavier Novell se enamoró desde hace meses de la escritora de novelas eróticas, Silvia Caballol, lo que supone una ‘regla’ que no está permitida en la Iglesia para hacer su vida, por lo que tomó la decisión de terminar con su carrera como clérigo.

Según distintos portales como ‘El Confidencial’ , el obispo de España de 52 años, envió una carta dirigida al Papa Francisco, con el objetivo de comunicar la renuncia a su cargo, sin embargo, los motivos en la misiva los denominó ‘de carácter estrictamente personal’, pero no esperaba que las razones ‘se filtrarían’.

Entre las novelas eróticas que Silvia Caballol ha escrito, se encuentra: ‘Trilogía Amnesia’ y ‘El infierno en la lujuria de Gabriel’, de la editora Lacre, dedicada a descubrir nuevos talentos y la definen como una escritora ‘rompe esquemas’ dispuesta a cambiar lo convencional por lo más polémico y lo no tan apegado a ‘la normalidad’.

Por su parte, la Diócesis de Solsona de donde es Novell, se negó a confirmar dicha situación admitiendo: “Por tanto, la corroboración, o no, de estas informaciones pertenece a su estricto ámbito personal”, aludiendo a la relación del obispo de España con Silvia Caballol.

“Me he enamorado y quiero hacer las cosas bien”, fue lo que según la revista ‘religión Digital’, aseguró el obispo de España Xavier Novell tras reconocer que por su relación con la escritora Silvia Caballol, decidió renunciar al cargo y extender su carta al Papa Francisco.

Pastor pelea feligreses dinero: Lo acusan de robar el dinero

¡Pelea en Iglesia! Un pastor de la iglesia protestante, terminó peleándose con sus feligreses por un dinero que supuestamente alguien robó. Mientras que él argumentaba que habían sido ellos los que habían tomado el dinero del diezmo, fueron los feligreses quienes no se quedaron callados y acusaron al pastor de sido quien robó el dinero.

La pelea no quedó ahí y los feligreses apuntaron en decir que ellos habían apoyado al pastor, pero no podían seguir permitiendo más mentiras. Aunque no se conoce quien grabó el video o dónde ocurrió el problema, si se sabe que el video se ha convertido en uno de los más virales por redes sociales debido a que al pastor le sacaron sus trapitos sucios y de qué manera. Archivado como: Renuncia Obispo España para vivir con escritora novelas eróticas.