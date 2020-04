Obama respalda a Biden en su candidatura presidencial

El expresidente Barack Obama respaldó a Joe Biden en un video publicado este martes, dándole al presunto candidato presidencial demócrata un impulso del mayor recaudador de fondos del partido y una de sus figuras más populares, reseñó The Associated Press.

“Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento”, dijo Obama en un video de casi 12 minutos, donde promociona a Biden como un “amigo cercano” y lo alaba por su perseverancia y compasión.

Obama y Biden son amigos cercanos desde sus dos mandatos en la Casa Blanca, cuando Biden fue vicepresidente.

Biden se apoyó fuertemente en su afiliación con el ex presidente durante las primarias demócratas, enmarcando su discurso como una extensión de la presidencia de Obama.

En las últimas semanas, le ha dicho a los donantes que ha estado en contacto con Obama sobre su elección vicepresidencial.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

“Joe tiene el carácter y la experiencia para guiarnos a través de uno de nuestros momentos más oscuros y curarnos durante una larga recuperación”, aseguró Obama en el video que difundió en sus redes sociales.

“A través de todas sus pruebas, nunca olvidó los valores o la fibra moral que sus padres le transmitieron y eso lo convirtió en quién es”, afirmó. “Eso es lo que mantiene su fe: en Dios, en Estados Unidos y en todos nosotros”, agregó.

El respaldo marca el regreso de Obama a la política presidencial más de tres años después de abandonar la Casa Blanca.

Raramente habla directamente sobre su sucesor, el presidente Donald Trump, y evita intervenir en las primarias demócratas.

La carrera en momento abarcó casi dos docenas de candidatos y Obama ofreció asesoramiento privado a cualquiera que lo solicitó, pero no hizo ningún esfuerzo para impulsar una campaña individual, incluida la de Biden.

Sin embargo, Obama ha estado siguiendo de cerca a la carrera demócrata y está ansioso por asumir un papel público más activo en la campaña.

En un evento de recaudación de fondos a finales de 2019, Obama consideró que las primarias demócratas habían reunido a “personas muy exitosas, muy serias, apasionadas e inteligentes con un gran historial de servicio público”, reseñó la agencia Efe.

“Sea quien sea el que salga elegido del proceso de primarias, tengan por seguro que trabajaré sin descanso para que sea el próximo presidente”, prometió entonces el expresidente.

Se espera que Obama encabece la recaudación de fondos y eventos públicos en estados claves para Biden, si esos eventos aún pueden llevarse a cabo dadas las pautas de distanciamiento social durante la pandemia.

Un asesor de Obama dijo que el ex presidente está analizando la campaña de Biden sobre cómo puede ser más útil a medida que vuelve a asumir un papel más abiertamente político.

Barack — This endorsement means the world to Jill and me. We’re going to build on the progress we made together, and there’s no one I’d rather have standing by my side. https://t.co/0mAjPZeYmd

— Joe Biden (@JoeBiden) April 14, 2020