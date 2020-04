Obama envía contundente mensaje a Trump por crisis de coronavirus.

El expresidente, Barak Obama, se expresó a través de las redes sociales acerca de la pandemia de coronavirus que afecta a Estados Unidos.

Su mensaje resulta una clara crítica a las medidas tomadas por el presidente Donald Trump para contener la propagación de la enfermedad.

Obama señala que no existe un “plan nacional coherente” para enfrentar la situación.

“Mientras seguimos esperando un plan nacional coherente para enfrentar esta pandemia, estados como Massachusetts están comenzando a adoptar sus propios planes de salud pública para combatir este virus, antes de que sea demasiado tarde”, escribió Obama en Twitter.

While we continue to wait for a coherent national plan to navigate this pandemic, states like Massachusetts are beginning to adopt their own public health plans to combat this virus––before it's too late. https://t.co/Eb2Hz8H8vU

Además de su mensaje, el expresidente comparte un artículo de New Yorker en que explican que no es tarde para hacerle frente al coronavirus.

El artículo menciona el agresivo impulso del gobernador Charlie Baker (R) para realizar pruebas generalizadas y un programa integral de seguimiento de contactos, a fin de detener los contagios.

Anteriormente, el presidente Trump ha acusado al expresidente Obama del retraso y la falta de pruebas de Covid-19.

En medio de la tensa situación por la pandemia, Obama también ha salido en defensa de los soñadores y del trabajo que han estado haciendo para resguardar la salud de las personas.

“Los soñadores han contribuido mucho a nuestro país, y están arriesgando sus vidas luchando en la primera línea de esta pandemia. Se merecen un estatus migratorio permanente y un camino hacia la ciudadanía, ya que son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel.”, escribió al tiempo en que replicaba un artículo del Washington Post

Dreamers have contributed so much to our country, and they are risking their lives fighting on the frontlines of this pandemic. They deserve permanent immigration status and a pathway to citizenship—as they are Americans in every way but on paper. https://t.co/e4IYqX3WIy

— Barack Obama (@BarackObama) April 13, 2020