NYPD atropella protesta Floyd. En medio de las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis, una patrulla de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) se fue encima de un grupo de manifestantes y todo quedó captado en video.

El impactante video compartido por medios como New York Post comienza con la toma aérea de la manifestación en medio de Flatbush Avenue, cerca de St. Marks Avenue en Prospect Heights, donde docenas de manifestantes impiden el paso de una camioneta de la policía de Nueva York con una barricada de metal.

Mientras arrojan botellas y conos de tráfico la patrulla permanece inmóvil, pero de pronto aparece en la toma una segunda camioneta de la policía y se detiene junto al primer vehículo, que conduce lentamente alrededor de la barricada y hacia los manifestantes.

Segundos después, el oficial al volante de la segunda patrulla se estrella contra la barricada, derribando a otros al suelo entre gritos de horror.

El incidente ocurrió poco antes de las 8:00 de la noche, según el usuario de Twitter Pierre Garapon, quien publicó el video en la red social.

El video rápidamente provocó la indignación de los tuiteros, en especial de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien compartió su indignación, pidiendo que los policías detrás del volante sean “llevados ante la justicia”.

“Los oficiales de policía de Nueva York simplemente condujeron un SUV contra una multitud de seres humanos. Podrían haberlos matado, y no sabemos cuántos lesionaron”, escribió la demócrata.

“NADIE puede golpear un SUV a través de una multitud de seres humanos. @ NYCMayor estos oficiales deben ser llevados ante la justicia, no destituidos con “revisiones internas”, agregó la hispana en su mensaje.

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.

NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020