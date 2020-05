Nueva York está listo para reabrir (NY ready to reopen) actividades este viernes, al menos cuatro de 10 zonas, así lo informó el gobernador, Andrew Cuomo quien dijo que ya se preparan para seguir ante la contingencia por el coronavirus, de acuerdo al portal de noticias de Bloomberg.

La región que se suma a la reapertura de actividades es The North Country, junto a Mohawk Valley, Southern Tier y Finger Lakes, mientras que otras zonas como el centro y la ciudad, deberán primero cumplir con algunas especificaciones para lograrlo.

Algunas actividades como las cirugías se podrán reactivar en 12 condados más, sin embargo, Andrew Cuomo, especificó a los medios de comunicación que no sucederá lo mismo en Nueva York, Long Island, Erie, Westchester y Rockland.

New York Governor Andrew Cuomo said four of 10 regions in the state are ready to reopen on Friday https://t.co/GbN6hCfwmY

De acuerdo al medio de comunicación electrónico, el gobernador se refirió así al NY ready to reopen: “Estamos reabriendo las métricas. Pero eso no quiere decir que hemos terminado. Estamos reabriendo. Monitoree todos los días, y esa es la responsabilidad regional”.

Cuomo también indicó que algunas partes del estado podrían volver a practicar ciertos tratamientos y cirugías en sus hospitales porque su capacidad ya no era requerida para combatir el virus.

Esta decisión no incluye a las zonas más cercanas a la ciudad de Nueva York ni el condado de Erie, cerca de otra gran ciudad, Buffalo.

Con respecto a futuras reaperturas, Cuomo aludió a las palabras del principal epidemiólogo que asesora al gobierno federal, Anthony Fauci, quien ayer advirtió de que reabrir zonas de forma prematura podría provocar “sufrimiento innecesario y muerte”.

“¿Cómo calibramos cuándo es prematuro? Con rastreos y tests de anticuerpos. Hay ciencia en esto”, se respondió a sí mismo el gobernador, que señaló la necesidad de controlar día a día las cifras de personas hospitalizadas y el ratio de infección.

Esta determinación se da en medio de la noticia de que el estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia de la Covid-19 con 27,284 fallecidos, ha contabilizado menos de 200 muertes por segundo día consecutivo después de que las cifras de ayer martes arrojasen 165 fallecimientos con respecto a los 196 del lunes, según los datos estatales ofrecidos este miércoles.

En la conferencia diaria del gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, también reveló que se produjo un ligero incremento de los contagios, pero la cifra continúa siendo similar a la de los días anteriores, a la par que también se han reducido las hospitalizaciones e intubaciones, que están ya en cifras similares a las que se registraban el 27 de marzo, antes del pico de la pandemia.

“Si vemos la curva podemos observar lo rápido que subió y lo lento que está bajando. Controlar el virus es mucho más lento que su expansión”, expresó Cuomo, que dijo que ese hecho debe servir como recordatorio de lo difícil que sería recuperarse de un nuevo brote.

As of today, the North Country has met all seven metrics required to begin reopening May 15th.

It joins the Finger Lakes, Southern Tier, and Mohawk Valley regions that have also met the requirements to begin reopening.

See where your region stands:https://t.co/AFYOelFDDS

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 13, 2020