Más de 20,000 pequeños migrantes

A comienzos de marzo el Gobierno tenía bajo su custodia a más de 20.000 niños migrantes y el Departamento de Salud tiene actualmente unos 14.200 niños y niñas bajo su custodia y en el campamento dentro de la guarnición militar de Fort Bliss aloja aproximadamente a 800 de esos migrantes. Leah Chavla, de la Comisión de Refugio de Mujeres, se refirió a “las denuncias de un trato deficiente, mala higiene y alojamiento, atención médica inadecuada, estancias prolongadas de los menores y personal sin experiencia en estas instalaciones”.

“Pedimos al presidente Biden y a (el secretario de Salud, Xavier) Becerra que ponga fin a esta crueldad”, declaró Paola Luisi, directora de Families Belong Together. “Estas denuncias muestran que el abuso y la negligencia hacia los niños no terminó con la salida de (el presidente Donald) Trump”. Por su parte David Inoue, de la Liga de Ciudadanos Japoneses Estadounidenses, dijo que “como nación tenemos que estar de acuerdo en que el encarcelamiento en masa de niños es inmoral y jamás debe considerarse como una opción viable”. Las denuncias “confirman las preocupaciones que hemos tenido por mucho tiempo sobre la detención injusta de niños migrantes en sitios inseguros y abusivos como Fort Bliss desde el comienzo del gobierno de Biden”, indicó Camilo Pérez Bustillo, de Witness at the Border. “¡Basta ya!”, agregó. “El sitio de detención de Fort Bliss y otras instalaciones similares deben ser clausuradas de inmediato”. EFE News